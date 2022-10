Femke De Bruyn kampt voor eigen volk om de Vlaamse titel: “Volgend jaar EK U23 halen het grote doel”

Voor De Bruyn wordt de Vlaamse titelstrijd, een organisatie van JC Beveren, een terugkeer in competitie. Vorig jaar pakte ze in Herstal haar eerste en ook laatste – De Bruyn is intussen senior – nationale juniorentitel. Nadien kon ze enkele internationale toernooien afwerken, maar ze liep een meniscusletsel op.

“Mijn vierde knieoperatie, hopelijk de laatste”, zucht de ambitieuze judoka van JC Beveren. “Juni, juli en augustus heb ik moeten laten passeren. Mijn jaar was nochtans goed gestart. Met internationale toernooien in Polen, Bosnië en Frankrijk. Nadien liep het tijdens een training fout. Waardoor ik onder meer het Europees kampioenschap U23 in Sarajevo miste. Op het open Vlaams kampioenschap kom ik weer in competitie. Uiteraard heel leuk dat dit in eigen Beveren kan. Tegelijk zorgt het ook voor wat stress, want veel mensen uit de streek zullen komen kijken.”

Moeilijk verrassen

In de klasse tot zeventig kilogram krijgt De Bruyn wellicht Heyns, bij de seniors regerend Belgisch kampioene, als voornaamste tegenstander. Op het BK vorig jaar stonden ze al in de finale tegenover elkaar en trok Heyns aan het langste eind. “Maxine is mijn vaste trainingspartner”, gaat Femke De Bruyn voort. “Zij kent mij heel goed, ik ken alles van haar. Op regionale en nationale trainingen in Wilrijk komen we elkaar heel vaak tegen. Als je elkaar zo goed kent, wordt het moeilijk om te verrassen.”

Dit open Vlaams kampioenschap in de stedelijke sporthal van Beveren is in het vooruitzicht van het BK over twee weken in Tielt belangrijk. “Onder meer om een goeie loting af te dwingen”, verduidelijkt De Bruyn. “Mijn voornaamste doel is me kwalificeren voor het Europees kampioenschap U23 in november 2023. Weldra probeer ik weer enkele internationale toernooien af te werken. Ik zal opnieuw met Judoschool Merelbeke interclub betwisten. Ellen Salens is bij de club gekomen, Mina Libeer is al veel langer lid in Merelbeke. We hebben een goeie ploeg. Vorig seizoen sloten we de interclub als tweede af. Dit keer proberen we beter te doen.”

