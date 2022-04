Felix Reuse en Winkel Sport trekken aan langste eind tegen Olympic Charleroi: “We zijn aan een formidabele reeks bezig”

Centrale verdediger Felix Reuse was net zoals zijn ploegmaats in zijn nopjes na deze mooie zege. “Op de valreep pakten we nog die drie punten”, glundert Felix Reuse. “Tegen een sterke ploeg als Olympic kwamen we op voorsprong en na de rust hadden we het knap lastig om stand te houden. De Walen waren na de rust duidelijk dominant, maar we speelden in blok een heel sterke wedstrijd. Het was dan ook heel zuur dat we vijf minuten voor tijd die gelijkmaker slikten. Het siert ons echter dat we ondanks die constante druk van de tegenstander er toch bleven voor gaan en dat resulteerde finaal in een winnende treffer in de slotminuut. Dat zorgde voor een enorme ontlading, want tegen een dergelijke topper doet het wel enorm deugd om op de valreep nog die drie punten te pakken.”

Dubbel en dik genieten

“We zijn aan een formidabele reeks bezig. Wie in het begin van het seizoen zou gezegd hebben dat we een reeks van negen matchen op rij ongeslagen zouden blijven, hadden we wellicht voor gek verklaard. Nu staat die puike reeks wel op het bord en dat is dubbel en dik genieten voor iedereen die bij deze mooie en familiale club betrokken is. Onze initiële doelstelling was het behoud, want voor een club als Winkel Sport zou een verlengd verblijf in eerste nationale heel mooi zijn. Nu staan we in de stand op een puike zevende plaats en zijn we ook mathematisch al zeker van het behoud met een bonus van twaalf punten op barragist Rupel Boom. Hoogconjunctuur dus bij Winkel Sport.”

La Louvière

“Volgend weekend trekken we naar hekkensluiter La Louvière. Uiteraard zouden we graag voor een tiende opeenvolgende wedstrijd zonder nederlaag gaan, maar de Wolven zijn in hun resultaten heel onvoorspelbaar. Het feit dat ze tegen ons de heenmatch voor de groene tafel verloren, zal zeker ook wel in hun achterhoofd zitten.”

Winkel Sport: M. Kudimbana, Dujardin, Reuse, Pupe, Verhooghe, Van de Velde (60’ Tall), Voskanian, Deschilder, Clyncke (70’ Dewaele), Beyens, B. Kudimbana. (89’ Waeghe)

Olympic Charleroi: Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquiere (59’ Perreira), Delbergue, Lioka Lima (79’ Vanderbecq), Ito, Ressa (46’ Cottet), Mansouri (46’ Zorbo), Guedj, Saïdane (79’ Kakudji).

Doelpunten: 36’ Deschilder (1-0, strafschop), 84’ Delbergue (1-1), 90’ Deschilder (2-1).

Geel: Voskanian, Ressa, Lioka Lima, Deschilder, Beyens, Ito, Felix.

