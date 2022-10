Felipe Avenatti weet hoe belangrijk de derby van Zuid-West-Vlaanderen is voor de KV Kortrijk-supporters: “We moeten deze wedstrijd winnen”

Heel wat spelers zullen straks hun eerste derby afwerken, maar Felipe Avenatti kent het klappen van de zweep. In zijn eerste periode bij KV Kortrijk keek hij Zulte Waregem vier keer in de ogen. “Ik weet dat deze wedstrijd erg speciaal is voor onze supporters”, aldus de boomlange spits. “Ik kijk er naar uit. We moeten deze wedstrijd winnen. Ik heb heel wat goede herinneringen aan de derby. Op 5 april 2019 scoorde ik twee keer in een 4-2-overwinning. Een paar maanden eerder stonden we 0-1 in het krijt, maar ook toen trokken we met 4-2 aan het langste eind. Daarnaast is ook de bekerwedstrijd een partij om nooit meer te vergeten. Dankzij een treffer van Batsula wonnen we met het kleinste verschil.”