Felipe Avenatti (KV Kortrijk) wil ook tegen STVV de netten laten trillen: “Ik voel me beter dan ooit”

Voetbal Jupiler Pro League “Spelers bepalen dat voor een groot deel zelf”: KV Mechelen aartsge­vaar­lijk met (ingestu­deer­de) nummertjes op stilstaan­de fase

KV Mechelen was dicht bij een absolute droomstart. Een zege op het veld van Club Brugge behoorde tot de mogelijkheden, maar een lichte strafschop en enkele gemiste kansen beslisten daar anders over. “Als dezelfde fout aan de overkant gebeurt, is de kans klein dat er een penalty volgt”, aldus Geoffry Hairemans.