Felipe Avenatti (KV Kortrijk) neemt het zondagmiddag op tegen ex-club Standard: “Nooit een eerlijke kans gekregen”

Wielrennen profs Tien Limburgers in Druiven­koers, tweede opdracht voor Dylan Teuns in nieuwe kleuren

Met zijn tienen zijn ze, de Limburgers die woensdag starten in de Druivenkoers. De laatste Limburgse winst dateert van 2007 toen Roy Sentjens met kleine voorsprong de beste was in Overijse. Of hij vijftien jaar later een opvolger krijgt, hangt van het koersverloop af. Wordt er gesprint, dan is Jasper Philipsen één van de kanshebbers. Komen de punchers in actie, dan is het uitkijken naar Dylan Teuns en Tim Wellens.

23 augustus