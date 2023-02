Felipe Avenatti en KV Kortrijk kunnen zeven punten uitlopen op aartsrivaal Zulte Waregem: “Revanche nemen voor de heenmatch”

Voetbal Jupiler Pro LeagueNa een knappe 4 op 6 tegen Standard en Anderlecht zakt KV Kortrijk met vertrouwen af naar de Elindus Arena. De derby van Zuid-West-Vlaanderen is altijd een beladen duel, maar vrijdagavond staat er pas echt veel op het spel. Mits winst kunnen Felipe Avenatti en co een uitstekende zaak doen in de klassering.

KV Kortrijk leek in de thuiswedstrijd tegen Anderlecht op weg naar een gouden driepunter, maar miscommunicatie tussen aanvoerder Kristof D’Haene en goalie Tom Vandenberghe gooide roet in het eten. “Dat kan gebeuren”, aldus Felipe Avenatti. “Beide spelers hebben snel de knop omgedraaid en zullen klaar zijn voor het treffen met Zulte Waregem.”

“Ik vond het jammer dat ik afgelopen weekend geelgeschorst was, maar ik zag mijn ploeg een prima wedstrijd spelen. Voor een punt tegen Anderlecht hadden we vooraf getekend. Het leek erop dat ik op Sclessin met opzet een geel karton pakte om erbij te zijn tegen Zulte Waregem, maar niets is minder waar. Ik was enorm teleurgesteld.”

Avenatti staat te popelen om Essevee te bekampen, maar hij zal het wel zonder zijn spitsbroer Bilal Messaoudi moeten stellen. De Algerijn is een viertal weken buiten strijd met een hamstringblessure. “Dat is een grote aderlating voor onze ploeg, want Bilal was in uitstekende doen. Met zijn snelheid deed hij zowel de defensie van Standard als de achterhoede van Anderlecht sterretjes zien.”

Enorm belangrijk duel

De Kerels worden week na week beter en lijken klaar om ook Zulte Waregem over de knie te leggen. “We kunnen een fantastische zaak doen", weet de 29-jarige Uruguayaan. “We willen revanche nemen voor de heenmatch, want die 1-3-nederlaag is hard aangekomen bij zowel de spelers als de supporters. Als we aan het langste eind trekken, mogen we stilaan naar boven beginnen te kijken.”

Voor Avenatti is het niet de eerste keer dat hij aan de aftrap komt van de Zuid-West-Vlaamse derby. In zijn vorige periode bij KV Kortrijk keek hij Zulte Waregem vier keer in de ogen. De boomlange spits deed toen verscheidene keren de netten trillen. “Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. De sfeer is altijd geweldig. Enkel met de drie punten mogen we tevreden zijn.”

