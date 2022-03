Felipe Avenatti (Beerschot) wil zich nog niet neerleggen bij degradatie: “Met mentaliteit van in de derby weet je maar nooit...”

Voetbal 1AAls Beerschot zondag niet wint van AA Gent en Seraing wint op Standard, dan is de degradatie mathematisch een feit voor de Mannekens. Met dat scenario wil Felipe Avenatti echter nog geen rekening houden. “We staan voor een moeilijke opdracht, maar met de mentaliteit van in de derby weet je maar nooit…”, pept de Uruguayaanse spits zich op.

Beerschot verloor afgelopen weekend bij aartsrivaal Antwerp en helemáál verteerd is dat nog niet. “Het was een frustrerende zondag voor ons”, blikt Felipe Avenatti (28) terug. “We gaven weinig weg, kregen een zuivere penalty niet en gingen nipt de boot in. Net als zo vaak dit seizoen verloren we met één goal verschil. Misschien is dat wel een kwestie van focus. Doodjammer, want eigenlijk hadden we zeker zes punten meer kunnen hebben en dan zag de wereld er helemaal anders uit.”

Zwaar programma

Het rechtstreekse behoud is sinds vorig weekend niet meer mogelijk. En om een barrageplaats te halen, moet Beerschot in vier matchen minstens acht punten meer halen dan Seraing. Extra moeilijkheid: de resterende tegenstanders zijn Gent, STVV, Club Brugge en Union.

“Het wordt inderdaad enorm lastig, maar in het voetbal is niets onmogelijk”, zegt Avenatti. “Als we nog vier keer de zelfde grinta kunnen opbrengen als tegen Antwerp weet je het maar nooit. Zondag volgt er alweer een match van de laatste kans. Ook al is AA Gent in vorm, toch moeten we er in geloven. Weet je: in bijna elke wedstrijd hebben we al onze kansen gehad. Het is nu kwestie van die kansen ook te grijpen.”

Vanzeir-Undav

Hoewel Avenatti pas in januari als huurling neerstreek op het Kiel klinkt hij toch oprecht betrokken bij Beerschots situatie. “In de eerste seizoenshelft kwam ik bij Union weinig aan spelen toe omdat het spitsenduo Vanzeir-Undav het fantastisch deed. Bij Beerschot wou ik me als voetballer opnieuw op de kaart zetten. Ik denk ook dat ik een vrij goed niveau haal en dat ik de ploeg als aanspeelpunt iets bijbreng. Mijn statistieken – één goal en één assist – kunnen nog wel beter, maar alles bij mekaar voel ik me in mijn sas bij Beerschot”, legt Avenatti uit.

“Ik wil de club dus graag iets teruggeven. Of ik langer zou willen blijven? Ik sluit niets uit. Tegelijk is het wel zo dat ik nog een jaar onder contract lig bij Standard. Na het seizoen zal ik mijn situatie bespreken met het Luikse bestuur. Maar eerst concentreer ik me volledig op de vier matchen die komen. En hopelijk komen daar dus nog twee barrageduels bij.”