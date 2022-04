Felice Mazzu en Union zijn klaar voor de start van de Champions’ play-offs: “Maar favoriet voor de titel zijn we alleszins niet”

Union kon zich onder de Spaanse zon prima voorbereiden op de Champions’ play-offs. “We hebben er vooral een teambuilding van gemaakt”, reageert Felice Mazzu. “Ik wilde de connectie tussen de spelers ook naast het veld weer aanwakkeren. Zelfs al kent iedereen elkaar al twee jaar toch werpt zo’n teambuilding zijn vruchten af. Het is goed verlopen.”

In de reguliere competitie wist Union tweemaal te winnen van Anderlecht. “Of het goed is om net tegen hen te beginnen? Het zijn allemaal sterke ploegen. Anderlecht zal zeker willen reageren na de verloren bekerfinale. Kompany heeft genoeg ervaring om zijn groep met de juiste woorden te herlanceren.”

“De match tegen Anderlecht zal evenwel niet beslissend zijn voor het vervolg van de play-offs, maar favoriet voor de titel zijn we alleszins niet. We zullen vooral ervaring opdoen in play-off 1. Daarnaast hebben we niet echt een ultieme doelstelling uitgesproken buiten dat we elke wedstrijd willen winnen.”

Volledig scherm Felice Mazzu stond vrijdagmiddag de pers te woord. © Belga

Union had het in haar laatste thuiswedstrijden moeilijk om een overwinning te boeken. “We hebben het tijdens de stage met de groep gehad over hoe het kwam dat we minder efficiënt waren voor doel.”

“Dat we op het einde van de reguliere competitie wat punten verloren hebben, is zeker niet te wijten aan druk. Het gaat gewoon om concentratieverlies op cruciale momenten. Een schot dat eens niet binnen gaat of de foute pass die gegeven wordt. Er is zeker geen druk, noch een thuiscomplex.”

Door de mindere prestaties op het einde van de reguliere competitie denken vele analisten alsook de concurrenten dat Union het in de play-offs nog uit handen zal geven. “Laat iedereen maar denken dat we zullen kraken. Dat denkt men al sinds de tweede speeldag. Mijn groep is gefocust en hongerig, nog meer dan anders.”

“Als je al zeven maanden aan de leiding staat, wil dat zeggen dat de groep heel goed omgegaan is met de druk. Het klopt dat we op het einde de hete adem van Club Brugge voelden.”

“Of we heel teleurgesteld zullen zijn als we na zo’n seizoen niet de titel pakken? Anders ben je geen sportman. Als er één ploeg is die het verdient om kampioen te worden, dan is het wel Union. Zonde van die puntendeling”, besluit Mazzu.