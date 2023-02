Fel verzwakt Lyra-Lierse houdt een punt thuis tegen jong KV Mechelen: “Toch overheerst teleurstelling”

Een fel verzwakt Lyra-Lierse moest zondagnamiddag de wei in tegen jong KV Mechelen. Vooraf was al zeker dat Van Goylen geschorst aan de kant moest blijven, op donderdag kwamen daar met Vets en Adesanya ook twee zieken bij, en tot overmaat van ramp moest ook Lambreghts nog verstek geven om dezelfde reden, dit na een test voorafgaand aan de wedstrijd. Gelukkig was er wel dat ultieme wapen, dat van Lyra-Lierses efficiëntie voor doel. Twee kansen, twee doelpunten, getekend Matthias Nys.

“Ja, dit zijn wel mijn wedstrijden. Voor dit soort van wedstrijden weet ik me wel op te laden,” beaamde Mathias Nys, die eerder de wedstrijd in Mechelen in het voordeel van Lyra-Lierse liet kantelen. Zondag deed hij dat met twee doelpunten nog eens dunnetjes over, al volstond de marge dit keer niet om de winst over de streep te trekken. KV Mechelen stelde, volgens velen vanuit buitenspel, drie minuten voor het einde nog gelijk.

“Dat zou de les moeten zijn na deze wedstrijd, die voorsprong vasthouden. Maar ja, als er niet gevlagd wordt, ook al is het dan buitenspel, kan je daar als ploeg weinig tegen inbrengen, toch? Daardoor overheerst toch de teleurstelling. Vaak zitten we te kankeren op de VAR, maar was die er hier wel geweest, hadden we wellicht de drie punten beet. Daar moeten we mee leven als amateurvoetballer, zeker.”

“Twee goals scoren in één wedstrijd is altijd leuk, maar als ik het met een cliché mag zeggen: ik wil graag die goals inruilen voor een driepunter. Dat deden we wel goed, die vroege achterstand ombuigen in een voorsprong. Nadien hebben we de wedstrijd goed gecontroleerd, tot dan die late Mechelse gelijkmaker een beetje uit het niets kwam gevallen.”

Er wacht jullie een Engelse week, want woensdag is er de inhaalwedstrijd tegen Belisia. “Klopt. Laat ons dus maar hopen dat de zieken tegen dan uitgeziekt zijn, want dat de marge krap was, blijkt uit wie we op de bank hadden zitten. Er werd ook niemand gewisseld tegen jong KV Mechelen.”

De wedstrijd tegen Belisia - een inhaalwedstrijd van de 19de speeldag die eind januari werd uitgesteld omwille van de sneeuwval - wordt woensdag ingehaald. Aftrap om 20.30 uur.

Lyra-Lierse: Sterkens, Struyf, Kil, Reijniers, Weuts, Schils, Nys, Schaessens, De Wilde, Peffer, Volant.

Jong KV Mechelen: Van Hof, Rottiers, Bohets, Stanic, Robberechts (86' Servranckx), Amuzu, Van Den Eynden, Jacobs (74' El Gharbi), Antonio Bill (74' Wanya Belco-Cisse), Ceulemans, Dassy.

Doelpunten: 19' Antonio Bill (0-1), 36' en 48' Nys (1-1 en 2-1), 87' Stanic (2-2).

Geel: De Wilde, Peffer, Bohets, Robberechts, Van Den Eynden, Moyson (T2 Jong KV Mechelen).

