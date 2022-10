Feestweekend bij Phantoms Boom dat zijn zeventigste verjaardag viert

Feestweekend in Boom. Phantoms viert zijn 70ste verjaardag in de Braxhall in Boom. Tussen de jeugdwedstrijden door zijn er tal van activiteiten en festiviteiten gepland: een wedstrijd van oud-spelers, een fototentoonstelling, videobeelden uit het archief.

Phantoms Boom is een begrip in het basketbal. Niet alleen in de provincie Antwerpen, maar ook in Vlaanderen. De club telt negen senioresploegen (vier mannen en vijf vrouwen), drie ploegen treden aan in de vriendenclubs, er is de G-sport afdeling. Met 24 jeugdploegen is Boom één van de grootste clubs in Vlaanderen.

“We willen de zeventigste verjaardag van de club niet onopgemerkt laten voorbijgaan”, zegt voorzitter Sven Van Assche. “We hebben oud-spelers en coaches uitgenodigd, er is een wedstrijd tussen oude gloriën. Er is een fototentoonstelling, er zijn videobeelden uit het verleden. Secretaris-Generaal van Basket Vlaanderen Koen Umans en Jeroen Baert, de burgemeester van Boom, komen langs.”

“Zaterdag sluiten we de activiteiten af met een wedstrijd van onze vrouwenploeg in Top Division Women 1 tegen Brunehaut. Zondag speelt de eerste ploeg van de mannen voor de beker van Vlaanderen tegen Kontich.”

“Zeventig jaar basket in Boom. Een periode met veel herinneringen. In 1952 startte het basket in Boom. In de jaren zeventig verhuisde de ploeg naar de sporthal achter de bibliotheek. Er was de fusie met Kangoeroes in 2006. Het eerste seizoen van Phantoms in 2014-2015. De verhuis naar de Braxhall in 2016.”

Twee zeges beker van België

De grootste successen kende Phantoms Boom met zijn vrouwenploeg in de beginjaren 2000. De club speelde toen vier keer de finale van de beker van België, twee keer mocht de trofee naar boven worden gestoken. Boom speelde ook vier play-offs-finales, maar evenveel keer greep het naast de titel in de hoogste afdeling.

“Vooral de nederlaag in de laatste finale tegen Ieper en de jonge Emma Meesseman blijft een pijnlijke herinnering.”

Wat wil voorzitter Sven Van Assche de komende jaren nog bereiken met Phantoms Boom ?

“Met de vrouwenploeg zouden we graag nog kampioen willen spelen. Al 15 jaar zijn we daar mee bezig. Dit moet ooit eens lukken. Met de mannen willen we de stap naar Top Division Men 1 zetten. Met een kern die voor het grootste deel uit de eigen jeugd bestaat. Dit is een lange weg, maar de eerste stappen zijn daarvoor gezet.”