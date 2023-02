Feest voor Leander Dedroog en Limburg United na riante zege in Luik: “Elite Gold-ticket is binnen na een collectieve glansprestatie”

basketbal bnxt-leagueLimburg United had nog één overwinning nodig om zeker te zijn van deelname aan de Golden League. United pakte bij Luik uit met een collectieve glansprestatie en het werd een riante 85-105-overwinning. Het feestje in de kleedkamers was uitbundig.

Op de persconferentie verscheen headcoach Raymond Westphalen met een brede glimlach. “Ik ben vanavond zeer trots op mijn jongens. We hebben het Elite Gold-ticket beet en dat ondanks al ons blessureleed. Heb je vanavond gezien welke jongens geblesseerd op de bank moesten postvatten? Quentin Serron, Jonas Delalieux, Anthony Lambot en Yannick Dammen. Dat zijn jongens waarmee je toch oorlog kan maken. Daarom ben ik zo fier op de groep en de jonge profs die het de afgelopen weken uitstekend deden. Vanavond was iedereen uitstekend. De klasse van Myles Cale, de topprestatie van Toon Ceyssens. Toon komt van tweede klasse en is de laatste weken aan het groeien. Daar kan je als staf alleen maar blij van worden. In Luik hebben we het traditioneel moeilijk. Deze keer konden de Luikenaars alleen in het eerste quarter weerstand bieden. Daarna namen we met een collectieve aanvallende glansprestatie de partij volledig in handen. We waren gefocust.”

Collega Brad Greenberg was onder de indruk van de United-aanvalsmachine. “Ik heb genoten van het moderne aanvallend basketbal van Limburg United. Dit team verdiend zijn plaats tussen de grote ploegen. Wij hebben nog werk voor de boeg, maar dat is logisch met de vele nieuwe gezichten”, stelde Greenberg.

Sterke Leander Dedroog

“We hebben in offense allemaal een sterke prestatie geleverd”, zei een dolgelukkige Leander Dedroog. “Onze bommen vlogen vlot binnen. Maxime De Zeeuw nam er zes van de vijftien voor zijn rekening. Tja, dit United was agressief en gedreven. We wilden in de Country Hall het Golden League-ticket grijpen. Als je het dan kan afdwingen op zo een prachtige manier is het feestje extra uitbundig. Tegen Luik speel ik altijd een goede wedstrijd. Was ook nodig, na een mindere periode. Ik heb wel altijd steun en vertrouwen gekregen van de staf.”

Fanclub Lier

“Ik kon ook niet anders dan goed spelen vanavond”, vervolgt de 23-jarige Dedroog, die nog één jaar onder contract staat. “Mijn lief en de fanclub uit Lier was aanwezig. Ze hebben hard geroepen (lacht). Die steun was welkom voor het team. Er waren meer supporters van United dan van Luik. Het felbegeerde ticket is binnen en dat mogen we best vieren. Verdiend ook, want we hebben er hard voor gevochten. Niemand had durven voorspellen dat we vanavond zo vlot zouden winnen. Bij de Luikenaars ben je nooit zeker. Nu kunnen we ontspannen naar Antwerp Giants en ons voorbereiden op topwedstrijden in de Elite Gold.”

Luik: Rodriguez 22, Dragan 17, John 13, Hagins 12, Cambo 5, Bogaerts 4, Tumba 4, Noterman 3, Van Den Eynde 2, Bruwier 2, Potier 1, Lemaire 0.

Limburg United: Cale 22, De Zeeuw 19, Ceyssens 17, Stein 17, Dedroog 10, Hammonds 6, Leemans 4, Lesuisse 4, Desiron 4, Abdelhousen 2.