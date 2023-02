Feebe Moulart, Jakob Crombez en Olivier Nollet lukken dubbelslag op dubbeltoernooi van TC Rumbeke

Ook thuisspeelster Feebe Moulart, goed voor 70 punten, mocht twee keer het zegegebaar maken. In dubbel gemengd 120 punten had zij aan Giovanni Nowé van TC Staden een ideale bondgenoot. In de slotwedstrijd haalden ze het met 6-4,7-5 van Marianne Kamoen en Arthur Snoecx terwijl in dubbel vrouwen 90 punten Stephanie Cools van TC De Watertoren haar winnende partner was.