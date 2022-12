Federico Rica(OHL): “Net als Club Brugge willen wij iets rechtzetten na de bekeruitschakeling”

Na de WK-pauze van zes weken is er weer competitievoetbal. In de eerste wedstrijd van de terugronde kijkt OHL in het Jan Breydelstadion Club Brugge in de ogen. “Alleen al afgaande op de beschikbare budgetten, is Club favoriet. Uit bij Club is altijd een zware opdracht, maar nu waarschijnlijk nog meer dan gewoonlijk, nadat Club onverwacht door Sint-Truiden uit de Croky Cup werd gewipt”, zegt coach Marc Brys. “Niet dat Club slecht speelde, alleen lieten zij hun mogelijkheden onbenut terwijl Sint-Truiden al zijn omschakelingsmomenten met een doelpunt bekroond zag. Club zal er alles aan doen om die zure bekeruitschakeling tegen ons recht te zetten. Wij zijn dus gewaarschuwd. Maar wij zijn niet kansloos, Sint-Truiden heeft aangetoond dat je Club Brugge op Jan Breydel wel degelijk kan kloppen. Als je het goed aanpakt en het een beetje mee zit.”

OHL heeft de wedstrijd van maandagmiddag (aanvang 13.30u.) goed voorbereid. “Het is raar, te moeten trainen daags voor Kerstmis en op kerstdag”, zegt Marc Brys. “Die dagen hoor je eigenlijk in familieverband door te brengen. Vooral voor onze buitenlandse spelers, die hier ver van hun familie wonen, is dat doodjammer. Maar het kerstvoetbal is hier al jaren geleden (in 2009, red.) ingevoerd, de spelers zijn het intussen gewoon dat zij in deze periode trainen en voetballen. Echt feesten moet dan maar op een ander moment.”

Supergemotiveerd

“Zo is dat”, zegt Federico Ricca (28), die de voorbije zomer van Club Brugge naar OHL verhuisde waar hij een driejarig contract ondertekende. “Ik maakte van de tien vrije dagen die wij kregen bij het begin van de WK-break gebruik om samen met mijn vriendin mijn familie in Uruguay op te zoeken. Dat was heerlijk, maar nu ligt de focus weer helemaal op het voetbal.”

Ricca mocht de voorbije zomer Club Brugge verlaten, waar hij drie seizoenen speelde. “Ik heb er een mooie tijd gekend, werd driemaal landskampioen, speelde een aantal wedstrijden in de Champions League. Het zal me wel iets doen als ik het veld van het Jan Breydelstadion oploop en mijn voormalige ploegmaats in de ogen ga kijken. Met sommigen van hen heb ik nog een band, Eder Balanta is zelfs een heel goede vriend. Ook met de tienduizenden Brugse fans klikte het. Maar extra motivatie put ik daar niet uit. Ik speel nu bij en voor OHL, waar ik me heel goed thuis voel. Ik ben altijd supergemotiveerd als ik aan de aftrap van een wedstrijd kom. Of het nu tegen Club Brugge is of tegen pakweg Seraing”.

“Wees er van overtuigd dat wij na die pijnlijke bekeruitschakeling tegen Kortrijk ons vel duur zullen verkopen tegen Club Brugge. Net zoals zij er alles aan zullen doen om hun misstap tegen Sint-Truiden recht te zetten. Er zit veel individuele en collectieve kwaliteit bij Club Brugge, en de spelers zullen zich ook dubbel plooien voor hun coach Carl Hoefkens. Toen ik bij Club was, was hij assistant coach en ik heb altijd een goede band met hem gehad. Maar nog eens: net als mijn ploegmaats ga ik er alles aan doen om maandag iets te rapen, daar in Brugge”.

Mendyl speelgerechtigd

Het Desciplinair Comité legde Hamza Mendyl één effectieve speeldag schorsing en één met uitstel op voor zijn uitsluiting in de bekerpartij tegen Kortrijk. OHL gaat in beroep en omdat dit pas dinsdag wordt behandeld, is Mendyl speelgerechtigd voor Club Brugge.