Febe Vanhaecke en Club YLA sluiten kalenderjaar af in Genk: “Derde plaats pakken”

Met een klinkende 6-1-zege tegen Eendracht Aalst hebben de dames van Club YLA met de voetjes gereageerd na de collectieve offday tegen OH Leuven, toen met 0-4 verloren werd. Het team van trainer Leo Van der Elst deed bovendien een prima zaak in het klassement en kan met de laatste opdracht van het kalenderjaar op vrijdagavond in Genk opnieuw een gooi doen naar de derde stek in de Super League.

Club van mijn hart

De 25-jarige Febe Vanhaecke maakt al tien jaar deel uit van de blauw-zwarte familie. “We hebben ons inderdaad heel goed herpakt na de mindere prestatie tegen Leuven. Ondanks de goede trainingsweken die eraan voorafgingen, liep het voor geen meter. Die match werd echter grondig geanalyseerd en we hebben duidelijk geleerd uit onze fouten”, aldus Vanhaecke, die de eerdere confrontatie met Genk dit seizoen won met 5-2. “We zullen toch weer op onze hoede moeten zijn, want elke tegenstander kan voor een verrassing zorgen. We zullen hen dus zeker niet mogen onderschatten, want we kregen toen ook twee tegengoals te incasseren. Het zou trouwens mooi zijn om nog eens de nul te kunnen houden en zo het jaar in stijl te kunnen afsluiten. Mits winst en wat geluk met het resultaat op de andere velden kunnen we zelfs die derde plaats pakken. Na de eerste seizoenshelft meen ik te mogen stellen dat we onze plaats in de hoogste afdeling meer dan waard zijn”, vertelt Vanhaecke, die de afgelopen jaren de ganse evolutie bij blauw-zwart vanop de eerste rij heeft meegemaakt. “Ik begon destijds bij de jongens van Zerkegem en zette toen de stap naar Jabbeke, waaruit de Brugse vrouwenploeg uiteindelijk ontstaan is. Sinds een maandje ben ik ook verhuisd van Gistel naar de stad van mijn hart. Ik hoop hier tot het einde van mijn carrière te kunnen voetballen. De club heeft intussen bijzonder veel progressie geboekt en is op alle vlakken een pak professioneler geworden. Club YLA zit in de lift, maar het plafond is bijlange nog niet bereikt”, besluit Vanhaecke.