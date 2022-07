Febe Schokkaert gaat in Laarne op zoek naar tweede Oost-Vlaamse titel: “Ik ben de beste versie van mezelf”

Marieke De Groot

De renster van S-Bikes Doltcini eindigde op de Kapelmuur als 32ste en werd in het eindklassement 36ste. Zaterdag in Laarne zal het peloton wat minder sterk zijn. Onder meer omdat in het Nederlandse Berg en Dal de Omloop der Zevenheuvelen, de finale van de Women Cycling Series, wordt gereden. “Een selectie van ons team trekt naar Nederland, in Laarne zullen we maar met drie zijn”, gaat Schokkaert verder. “We gaan een beetje moeten uitkijken. Isorex zal met een groot aantal rensters aan de start staan van het PK. Ik denk dat Marieke De Groot één van de voornaamste kanshebbers op de Oost-Vlaamse titel is. Ik ga proberen om dit PK niet te laten uitdraaien op een sprint. Al zal het op een vlak parcours niet eenvoudig zijn om een schifting door te voeren.”

Lensy Debboudt

Na haar derde plaats in de midweekkoers in Scheldewindeke lijkt ook Lensy Debboudt kandidate op de provinciale titel. De renster van Team Keukens Redant, intussen 44 jaar, is niet versleten. Het zou best kunnen dat de strijd om de Oost-Vlaamse trui uitdraait op een steekspel tussen Team Keukens Redant, Isorex en S-Bikes-Doltcini. Febe Schokkaert is tuk op haar tweede provinciale titel van het seizoen. “Dat PK in Laarne heb ik in mijn agenda aangekruist”, aldus de renster die halftijds in de thuiszorg actief is. “Twee provinciale titels in hetzelfde seizoen zou heel leuk zijn. Over hoe het dit seizoen loopt, ben ik heel tevreden. Nadat ik van 2018 tot 2020 op de sukkel was met mijn fysieke en mentale gezondheid ben ik nu de beste versie van mezelf.”