Febe Jooris verovert haar tweede EK-medaille: “Na moeilijk begin waren we in slot van ploegkoers sterk”

In het Portugese Anadia pakte Febe Jooris (17) haar tweede bronzen medaille. Nadat ze twaalf dagen terug de tijdrit voor meisjes junioren als derde afsloot haalde ze vandaag op de piste met Hélène Hesters brons in de ploegkoers.

Nochtans begon het duo eerder aarzelend aan de koppelrit. Net voor de eerste van acht tussenspurten misten ze een aflossing. Het duurde bijna dertig ronden voor ze echt in de koers geraakten. “Het begin was moeilijk”, gaf Jooris toe. “In die beginfase lieten we heel wat punten liggen. We slaagden er niet in onze positie te houden. Het was de bedoeling dat Hélène de sprints voor haar rekening zou nemen. In het begin kwam dat alles behalve uit.”

In de derde tussenspurt pakten onze jonge landgenoten in het spoor van de Duitsers drie punten. Ze waren meteen gelanceerd, trokken in de aanval, maar werden gecounterd. In de vijfde sprint pakte Hesters de volle buit, in de zesde nog eens drie punten. Waardoor de Belgische ploeg plots uitzicht kreeg op de bronzen plak.

“Op het einde kwamen we er door en werden we heel sterk”, vond Jooris terecht. “Alleen was de voorsprong van enkele andere landen al iets te groot. De laatste dertig ronden kon ik Hélène telkens goed afzetten. Met die bronzen medaille zijn we zeker tevreden.”

Eén of twee WK’s?

Het Duitse duo (Justyna Czapla-Jette Simon) was in de finale net iets sterker dan onze landgenotes. Dankzij vijf punten van de voorlaatste sprint en de dubbele punten van de eindspurt pakten de Duitsers zilver. Het goud was voor Nederland (Babette Van der Wolf-Nienke Veenhoven) dat nog de vier punten van de slotspurt nodig had om de Duitsers voor te blijven. Hesters-Jooris, goed voor twee punten in die laatste spurt, duwde Frankrijk en Groot-Brittanië van het eindpodium en bleef Italië, tweede aan de streep, nipt voor. Voor zowel Hesters (maandag brons in de puntenkoers) als Jooris de tweede Europese medaille.

“Dit waren toffe weken”, besloot Jooris die de EK’s op de weg en piste combineerde. “Die combinatie ga ik proberen aanhouden. Van nu af aan kijk ik uit naar de wereldkampioenschappen. Of ik het WK-piste eind augustus in Tel Aviv én het WK-weg eind september in Australië ga combineren weet ik nog niet. Voor mezelf heb ik dat nog niet beslist.”