Febe Jooris, Belgisch kampioene tegen de klok, weet dat de nationale wegtitel pakken moeilijk wordt

De Franse stad Mende is het decor van deze rittenkoers binnen de Nations Cup. De eerste rit eindigt op de Montée Jalabert, genoemd naar de Franse wielrenner Laurent Jalabert die er in 1995 één van zijn meest memorabele overwinningen boekte. Een klim van drie kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van tien procent. Pittig werk voor meisjes junioren. In elk geval trekt de zeventienjarige Febe Jooris met NXTG Racing Team vol vertrouwen naar Frankrijk. Voor het tweede jaar op rij pakte ze bij de junioren de Belgische tijdrittitel. Dit keer met ruime bonus. Xaydee Van Sinaey gaf op 11,6 kilometer veertig seconden toe.

Tranen van geluk

“Heel mooi om met een mooie voorsprong de titel te pakken”, benadrukte Febe Jooris afgelopen zondag. “Jawel, ik weende van blijdschap meteen na mijn tijdrit. Voor mij is dit BK altijd een speciale dag. Want hier leef ik naartoe. Dan is het leuk als je het kan afronden met een overwinning. Voor dit BK reed ik de Nations Cup in het Nederlandse Borsele. Dat was een goeie voorbereiding. In die driedaagse rittenkoers zat ook een individuele tijdrit. Daarin was ik slechts tien seconden sneller dan Xaydee Van Sinaey, een eerstejaarsjuniore die al liet zien dat ze op vele vlakken goed scoort. In een tijdrit moet je altijd hopen op goeie benen en een goeie dag.”

Moorslede geen doel

Die had Febe Jooris zondag. Voor de tweedejaarsjuniore uit Deinze, vriendin van de Limburgse neoprof Milan Fretin, die deze week tijdens de eerste rit van de Vierdaagse van Duinkerke leider in het bergklassement werd, komen er dit jaar nog een paar belangrijke afspraken. Zowel op de weg als op de piste. Eind deze maand rijdt ze het Belgisch wegkampioenschap in het West-Vlaamse Moorslede. Met realistische ambitie! “Het is misschien vreemd om te zeggen, maar dat nationaal kampioenschap is voor mij geen groot doel”, aldus Jooris. “Voor mij is dat altijd een moeilijke koers. Ik kijk vooral uit naar wat deze zomer op mijn kalender komt.”

