FCV Dender zet in topper tegen Olympic Charleroi grote stap richting eindronde

FCV Dender was tegen Olympic Charleroi voor de derde maal op rij voor een topper in eigen stadion op de afspraak. Nadat Visé en Patro Eisden Maasmechelen voor de bijl gingen, was het nu de beurt aan de Doggen. Opmerkelijk is dat de blauwhemden in 2022 al voor de vijfde maal drie keer in één wedstrijd raak troffen. De Walen werden uitgeteld door pareltjes van Valcke en Hens en een reboundgoal van Casagolda.

Dender nam een blitzstart en zat nog voor het halfuur op rozen. Na twee minuten knalde Valcke op voorzet van Van Oudenhove keihard in het dak van het doel. Hens verdubbelde de score met een fraai genomen vrijschop vanuit een scherpe hoek. Hens lag aan de basis van de derde treffer met een loeier, die door de bezoekende doelman Moriconi onvoldoende werd afgeweerd. Casagolda benutte de rebound. Olympic stak een eerste maal de neus aan het venster met een schot van Lioka Lima, probleemloos door doelman Gies gepakt. Bij een doorbraak van Valcke hing nummer vier in de lucht, maar zijn voorzet was te slordig om de vrijstaande Casagolda te bereiken. De bezoekers reageerden met een doelpoging van Vanderbecq op de paal. Op slag van rust glipte Delbergue door de buitenspelval en lukte voor Olympic het tegendoelpunt.

De beste kansen waren ook na de rust voor Dender. Op voorzet van Van Oudenhove trapte Valcke van dichtbij over. Een omhaal van Borry ging eveneens over. Invaller Ngongo kende pech met een pegel op de onderkant van de deklat. Olympic kon daar niks tegenover stellen, zodat doelman Gies een rustige avond sleet.

Matchwinnaar Lennard Hens is met zijn uitstekende traptechniek toch wel een geweldige troef in de promotiestrijd. Gewoon magistraal hoe hij de vrijschop vanuit een scherpe hoek tegen de netten trapte. “Ik ga altijd voluit mijn kans vanuit een scherpe hoek ”, zei de spelverdeler. “Ik weet dat als de bal tussen de paal gaat hij voor de doelman zeer moeilijk te pakken is. Ook bij het derde doelpunt ging ik voluit mijn kans. De bezoekende doelman twijfelde heel even en moest de bal lossen. Casagolda reageerde als eerste op de tweede bal en scoorde. We waren in deze belangrijke zespuntenwedstrijd zeer scherp. Valcke was dat al na twee minuten en trof met een heerlijke knal raak. Het enige minpunt was de tegengoal op slag van rust na heel even concentratieverlies. We vormden evenwel tegen het individueel talent van Olympic een sterk geheel, zodat de bezoekers na de rust nauwelijks voor doelgevaar konden zorgen. Ongelooflijk toch wat een sterke thuisreputatie we intussen hebben opgebouwd.”

Hoewel Olympic aanvallend weinig voorstelde, benadrukte Dender-coach Regi Van Acker nogmaals dat de Walen over zeer veel kwaliteit beschikken. “Ik vind dit één van de talentvolste ploegen van de reeks”, zei de Waaslander. “De vroege goal van Valcke opende voor ons uiteraard perspectieven. Onze spits was één jaar out en had ongeveer dezelfde tijd nodig om op niveau te geraken. Hij gaat hem nu zowel op privévlak als op sportief vlak voor de wind en hij voetbalt met veel vertrouwen. Iedereen haalde overigens een hoog niveau. Ook onze defensie was zeer sterk. Alleen jammer van dat tegendoelpunt op slag van rust. Als Olympic in het eerste kwartier van de tweede helft had gescoord, dan kwamen we nog in de problemen. We speelden de match echter op een volwassen manier uit en creëerden de beste kansen.”

FCV Dender-Olympic Charleroi 3-1

Dender: Gies, Smet, Stef De Backer, Ragolle, Borry, Houdret, Van Oudenhove (82' Vanhulle), Hens, Valcke (69' De Bodt), Casagolda (69' Ngongo), M’Barki (77' Vanbelle).

Olympic: Moriconi, Lioka Lima, Corneille, Felix, Cottet (77’ Bafdili), Ghesquiere (69’ Perreira-Bofomua), Guedj (77’ Sahan), Ito Singa, Khaida (77’Zorbo), Vanderbecq (59’Ressa), Delbergue.

Doelpunten: 2' Valcke (1-0), 21' Hens (2-0), 27' Casagolda (3-0), 45' Delbergue (3-1).

Geel: Guedj, Bafdili, Ressa.