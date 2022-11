FCV Dender verkoopt zijn huid duur in cupmatch tegen Standard en gaat met het kleinste verschil onderuit

Bloed, zweet en tranen kostte het Standard om in de 1/16de finales van de beker voorbij FCV Dender te geraken. Balikwisha vond een kwartier voor tijd het gaatje in de sterk spelende Dender-defensie. De Rouches waren logischerwijs de betere ploeg, maar kropen bij een 0-0-tussenstand door het oog van de naald toen Cukur alleen voor doel de kans van de match miste.

Met de belangrijke uitwedstrijd op SL16 FC in competitieverband in het vooruitzicht roteerde Dender-coach Van Acker zoals verwacht. Sterkhouders Hens, Borry, Marzo en Cukur begonnen op de bank. De laatste moest na een kwartier wel reeds invallen voor Rajsel, die zich blesseerde na een botsing met doelman Henkinet. Doelman Gies zat niet in de selectie. De van SK Beveren gehuurde Gabriël stond tussen de palen en Devriendt was zijn stand-in. Standard nam het cupduel ernstig, want coach Deila liet op een paar sterkhouders na zijn A-elftal opdraven. Invallersdoelman Henkinet stond wel tussen de palen.

Op voorzet van Van Oudenhove miste M’Barki de eerste kans van de wedstrijd. Standard nam vroeg in de match het heft in handen, maar het vizier van Barrett stond slecht afgesteld. Een pegel van Perica plofte op de onderkant van de dwarsligger. Veel balbezit voor de Rouches, maar er werd te weinig tempo gemaakt om de Dender-defensie in verlegenheid te brengen.

Standard voerde de druk na de rust op. Dragus miste van dichtbij een open kans en krulde even later de bal net over de kruising. De beste mogelijkheid was voor Dender. Na balverlies van Dussenne legde M’Barki de bal breed en Cukur miste zijn schot voor een open doel. “M’Barki had bij deze fase zelf op doel moeten trappen”, zei coach Regi Van Acker. “De zege van Standard was op basis van het Luiks overwicht verdiend, maar wij kregen wel de beste kans. Die hadden we nooit mogen missen. Het is bovendien jammer dat Rajsel zo snel met een verzwikte enkel uitviel, want we rekenden op diepe ballen van ons middenveld naar onze snelle spitsen M’Barki en Rajsel, waarmee we de bezoekende defensie pijn hadden kunnen doen. Nu kon alleen M’Barki voor gevaar zorgen. Waarom ik hem na een goed uur naar de kant haalde? Vrijdag is het opnieuw match en niet alle spelers kunnen die opeenvolging van matchen 90 minuten lang aan. Zijn vervanger Atteri viel overigens goed in.”

Standard bleef dominant voetballen en doelman Gabriël onderscheidde zich op een halve omhaal van Dragus en een schot van Raskin. De ingekomen Ohia verprutste net als Cukur een open doelkans, maar het betekende slechts uitstel. Op voorzet van Barrett kopte Balikwisha raak. “Ik wisselde linksback Van Oudenhove één minuut te laat door Borry”, deed Van Acker aan zelfkritiek. “Ik voelde aan dat Standard doelgevaar in de tweede zone creëerde en met de inbreng van de kopbalsterke Borry had dat doelpunt misschien kunnen vermeden worden.”

Van Acker legde tot slot uit waarom hij voor invallersdoelman Gabriël koos. “Gies is eerste keeper in competitieverband, maar ik vind dat er met onze doelmannen zeer goed gewerkt wordt en de beker een gelegenheid is om een andere doelman de kans te geven. Gabriël deed het net als onze defensie overigens zeer goed, want Standard had het moeilijk om afstand te nemen.”

Dender: Gabriël, Smet, Ragolle, Cools, Van Oudenhove (76' Borry), Rôdes, Houdret (61' Marzo), Rowell (76' Hens), Rajsel (15' Cukur), Lallemand, M’Barki (61' Atteri).

Standard: Henkinet, Fossey (91' Melegoni), Dussenne, Bokadi, Laifis (61' Cimirot), Raskin, Balikwisha, Barrett (77'Donnum), Dragus (77' Alzate), Perica (61' Ohio), Zinkernagel.

Doelpunt: 74' Balikwisha (0-1).

Geel: Ragolle, Balikwisha, Bokadi, Hens.