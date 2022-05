FCV Dender vat de eindrondetopper op Club Luik aan met het maximum van de punten

voetbal eindronde tweede nationale Ly­ra-Lier­se mag blijven dromen van promotie naar eerste nationale na spektakel­stuk tegen Belisia: “Er eentje pakken en dan zelf de beslissen­de penalty binnen trappen, mooier kan je het niet dromen”

Het was do or die, winnen of verliezen, alles of niets. Voor zowel Lyra-Lierse als Belisia Bilzen. Het dubbeltje viel uiteindelijk na een ultraspannende, maar vooral lange penaltysessie in het voordeel van Lyra-Lierse. 2-2 na 90 minuten, 3-3 na verlengingen, 10-9 na strafschoppen. Wat een thriller, eentje voor in de geschiedenisboeken.

