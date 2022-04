FCV Dender tuimelt na derde nederlaag op rij uit de top vier

Ook in de midweekmatch op Knokke FC bleef FCV Dender met lege handen achter. Na een derde nederlaag op rij tuimelen de blauwhemden logischerwijs uit de top vier en moeten ze vrede nemen met een zesde plaats. Opmerkelijk is dat er in de jongste drie wedstrijden geen enkele keer werd gescoord. Dender heeft voor deelname aan de eindronde zijn lot niet meer in eigen handen.

In tegenstelling tot de twee voorgaande uitwedstrijden, waarin Dender er weinig van bakte, was coach Regi Van Acker tevreden over de prestatie van zijn team.

“Ik kan niemand iets verwijten, want er werd met veel inzet gespeeld en we haalden een goed niveau”, zei de Waaslander. “We waren in de eerste helft de betere ploeg en dwongen enkele open kansen af. Jammer genoeg werden die gemist. Valcke dook tweemaal voor doel op, maar besloot evenveel keer op de thuisdoelman. Hens kende pech bij een doelpoging op de paal. Jammer dat een verdiende voorsprong uitbleef, want die had het vertrouwen een boost kunnen geven.”

“De tweede helft verliep evenwichtig”, gaat Van Acker verder. “We zetten een aantal behoorlijke aanvalsacties op, maar het ontbrak ons in de zone van de waarheid aan efficiëntie. Tien minuten voor tijd lukte Knokke FC wel een doelpunt na een mooi opgezette aanval. We verdienden de nederlaag niet, maar in het voetbal moet je nu eenmaal de kansen afmaken.”

Casagolda en Valcke namen hun plaats in de ploeg opnieuw in, maar deze keer begon M’Barki op de bank en zat Stef De Backer niet in de selectie.

“De laatste had wat last aan de knie en we wilden met hem op het synthetisch veld geen risico’s nemen”, gaf de Dender-coach aan. “Normaal is hij nu zaterdag tegen Rupel Boom inzetbaar. Valcke zullen we wel moeten missen, want hij is geschorst. M’Barki is de jongste weken wat uit vorm. Je kan nu eenmaal geen heel seizoen op topniveau spelen.”

Er resten Dender nu nog drie thuiswedstrijden tegen Rupel Boom, Dessel Sport en Mandel United om de scheve situatie recht te trekken. Het moet nu wel voor deelname aan de eindronde op puntenverlies van de rechtstreekse concurrenten rekenen.

“We moeten er in de eerste plaats zelf voor zorgen dat we negen punten op negen halen, te beginnen met het duel van nu zaterdag tegen Rupel Boom”, besloot Van Acker. “Aangezien de concurrenten nog onderling tegen elkaar moeten uitkomen, zullen ze automatisch puntenverlies lijden. De kans is bovendien groot dat Patro Eisden Maasmechelen één punt voor de groene tafel verliest omdat de Limburgers tegen Thes Sport een speler opgesteld hebben die niet speelgerechtigd was.”