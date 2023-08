FCV Dender speelt vrijdag eerste thuismatch in Challenger Pro League tegen RSCA Futures

VOETBAL CHALLENGER PRO LEAGUE Lierse loopt nederlaag op tegen Club NXT. Jo Christi­aens: “Tegendoel­pun­ten waren cadeautjes”

Eerst het goede nieuws: Lierse heeft Golden Palace als nieuwe hoofdsponsor voorgesteld. De naam zal de komende twee jaar op het shirt zichtbaar zijn. Hoe opvallend de knalgele outfits op het veld ook overkwamen, het kon de jongens van Jo Christiaens niet meteen aanvallend inspireren. Doelman Teunckens – hij kreeg de voorkeur op De Smet – moest in minuut 13 een eerste keer goed plat. Het was Club NXT dat de bal opeiste. En daar werd het voor beloond. Het gevaar Homma lag steeds op de loer. Slecht wegwerken in de as van de verdediging leverde de thuisploeg een verdiende voorsprong op. “Een knullige tegengoal”, zei Jo Christiaens over 1-0. “Maar ook het tweede en derde doelpunt gaven we al te gemakkelijk weg. Cadeautjes.”