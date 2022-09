FCV Dender pakt op Virton zijn eerste puntje, maar het hadden er drie moeten zijn

De eerste helft was er een om zo vlug mogelijk te vergeten. Halfweg klom Virton op voorsprong bij de eerste doelpoging tussen de palen. Op voorzet van Aguemon trapte Mabella in twee tijden voorbij doelman Gies. Op slag van rust kwam Dender goed weg dat balverlies van Houdret niet werd afgestraft. Allach trapte vanop afstand op de dwarsligger. De bezoekers konden daar slechts één doelpoging tegenover stellen. Van Oudenhove trapte op doelman Vincensini. Coach Van Acker zag dat er te weinig slagkracht voorin was en bracht middenvelder Rowell en de spitsen Lallemand en Cukur in. Hij schakelde over van een 4-4-2-systeem naar een 3-4-3-veldbezetting. Nadat Spago voor een overtreding op Rajsel een tweede gele kaart incasseerde, trokken de Oost-Vlamingen massaal ten aanval. Cukur en Lallemand zaten goed in de wedstrijd en de eerste trapte op aangeven van Lallemand een eerste mogelijkheid naast. Bij de tweede kans was het raak. Cukur liet slim een pass van Van Oudenhove door de benen en Lallemand trapte binnen. Virton prikte nog één keer tegen, maar doelman Gies was sneller op de bal dan Allach. Op voorzet van Lallemand kopte Cukur over en doelman Vincensini pakte een schuiver van M’Barki. In de blessuretijd leek de winninggoal in de maak voor de bezoekers. Een schot van Rowell werd afgeblokt en Smet mikte in de rebound de open kans net naast.

“Op dat moment had onze rechtsback iets rustiger moeten zijn en de bal moeten kadreren”, zei Dender-coach Van Acker. “We zijn dan ook ontgoocheld dat we niet met de volle buit huiswaarts zijn gekeerd. Onze eerste helft was niet goed, want we leden te veel balverlies en er was te weinig beleving. Na de rust speelden we dominant voetbal en was er met Rowell, Cukur en Lallemand meer balvastheid in de ploeg. Ik kon beide spitsen nog niet meteen brengen omdat Lallemand wat kilo’s was afgevallen na ziekte en Cukur conditioneel nog geen 90 minuten aankan. Het opent wel perspectieven naar de toekomst toe dat er met beide spitsen meer slagkracht is voorin. Ook M’Barki viel overigens goed in. Hij overdreef niet in zijn acties en deed wat we van hem verlangden. Hopelijk betekent dit eerste puntje de aanzet voor een mooie reeks. Nu vrijdag moeten we voor eigen publiek strijdvaardig zijn tegen leider Lierse Kempenzonen.