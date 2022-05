FCV Dender pakt eindrondeticket dankzij beter doelsaldo

Als de Belgische voetbalbond zijn eigen reglementen volgt, dan vat Dender de eindronde zelfs aan op de eerste plaats, want dan komen er drie punten bij omdat Club Luik tegen de blauwhemden slechts één U21 speler op het scheidsrechtersblad had gezet en geen twee, zoals reglementair vereist is.

FCV Dender botste zaterdagavond op een supergemotiveerde tegenstander, die nochtans al zeker was van de degradatie. De thuisploeg nam weliswaar het initiatief, maar het was opletten geblazen voor de gevaarlijke tegenprikken van de West-Vlamingen. De eerste leverde een open doelkans op voor Kumbi, maar hij trapte onbesuisd over. Op een kopbal van Tsague was er een uitstekende redding nodig van doelman Gies. Tussendoor trapte Hens vanop afstand over en naast. Valcke kende pech bij een kopbal op de dwarsligger. Op voorzet van Tsague bracht Kumbi de bezoekers op voorsprong. Dender reageerde meteen met een kopbaldoelpunt van Borry. De gelijkmaker kwam er nadat M’Barki een voorzet van Hens gevat had terug gekopt. Nog voor de rust besloot Valcke op aangeven van Hens een open kans in het zijnet. Een vrijschop van Hens plofte op de deklat.

Na de rust onderscheidde de bezoekende doelman Goblet zich op een uithaal van Valcke en een afstandsschot van Houdret. Op voorzet van Van Oudenhove kopte de vrijstaande Houdret de beste kans van de tweede helft op de dwarsligger.

Na het laatste fluitsignaal was de vertwijfeling groot bij de spelers en technische staf. “Niemand die wist waar we aan toe waren”, zei Ridwane M’Barki. “Tot er ons gezegd werd dat we een beter doelsaldo hadden dan Patro Eisden en Olympic Charleroi en doorgingen naar de eindronde. We zijn nu een kwartier na de wedstrijd en ik kan het in feite nog altijd niet echt geloven dat we er bij zijn. Deelname aan de eindronde is voor ons alleszins een interessante ervaring. We gaan uiteraard voluit voor de promotie, maar als we er naast pakken, dan is ons seizoen nog altijd geslaagd. We verdienen zeker het eindrondeticket, want we verloren thuis niet. Vanavond (zaterdagavond, red.) hadden we het moeilijk, maar Mandel United was een taaie tegenstander. Libbrecht (speler van Mandel, red.) zei me overigens dat Club Luik hen een premie had beloofd om van ons te winnen.”

“Als Mandel iedere week had gespeeld zoals vanavond, dan was het in de middenmoot geëindigd”, sloot Dender-coach Regi Van Acker zich daar bij aan. “Het was tegen een laag blok zeer moeilijk spelen. Omdat het combinerend niet vlotte, kozen we voor powerplay, maar we wilden het wat overhaast forceren. In de eerste helft kwamen we een paar keer goed weg. Op basis van het overwicht in de tweede helft verdienden we de zege. We hadden voor flagrant handspel twee strafschoppen moeten krijgen, maar de scheidsrechter reageerde niet. Na afloop was het rekenen om te weten of we ons dankzij een beter saldo alsnog plaatsten voor de eindronde. Dat eindrondeticket is zeker verdiend en nu gaan we voluit de tweestrijd met Club Luik aan.”

Nog dit: de beloften kroonden zich tot kampioen van hun reeks dankzij een 0-2-zege op Mandel United. Jonathan Mfumu en Glodi Mbuyi-Mbayo maakten de doelpunten.

FCV Dender-Mandel United 1-1

Dender: Gies, Smet, Stef De Backer (68' Ngongo), Ragolle, Borry, Houdret, Van Oudenhove, Hens, Valcke, Casagolda, M’Barki.

Mandel United: Goblet, Zutterman, Mayelle, Libbrecht, Kamy Ntankeu, Kimpala (83' Devos), Chayebi (40' Van Hyfte), Hervieu, Dhondt (70' Santens), Tsague (83' Verhaest), Kumbi (70' Jalloh).

Doelpunten: 25' Kumbi (0-1), 28' Borry (1-1).

Geel: Houdret, Zutterman, Stef De Backer, Hervieu.