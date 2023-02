FCV Dender ontslaat coach Regi Van Acker

Niemand van de clubleiding was bereikbaar voor commentaar, maar er werd wel een officiële persmededeling doorgestuurd. “Na de mindere resultaten onder andere te wijten aan de vele onbeschikbare spelers wegens blessure, had het management de technische staf een herstelplan voorgesteld”, klinkt het. “Dit was een langetermijnproject voor het team en hield ook een aanpassing van de trainingen en een reorganisatie van de staf in. Dit voorstel werd aanvankelijk positief onthaald door de hoofdcoach, maar als snel kwamen het management en de trainer tot de conclusie dat ze de samenwerking niet konden verder zetten. FCV Dender neemt dan ook met spijt in het hart afscheid van coach Regi Van Acker en wil hem uitdrukkelijk bedanken voor zijn aandeel in het uitzonderlijke verloop van het voorbije seizoen en tijdens de moeilijke coronaperiode. De club wenst hem succes in zijn verdere loopbaan. FCV Dender werkt nu aan de best mogelijke oplossing voor de ploeg met het oog op de rest van het seizoen.”

Een heel vreemde motivatie om de ervaren coach te ontslaan na een zeer degelijke prestatie tegen SK Deinze, als u het ons vraagt. Waarom gewoon niet eerlijk stellen dat de coach wordt afgerekend op de resultaten, zoals het in het voetbalwereldje altijd gaat. Eén punt op éénentwintig is te weinig en dat betekent automatisch het ontslag van de coach. Dat hij vorig seizoen de titel pakte met FCV Dender in eerste nationale en met de ploeg de deur naar het professioneel voetbal open beukte, is nu van geen belang meer. Er wordt hierbij evenmin rekening mee gehouden dat er heel veel geblesseerden waren en de jongste aanwinsten Ruyssen, De Bruyn en Perri nog moesten ingepast worden. Wie de match tegen Deinze gezien heeft, kon vaststellen dat de ploeg op de goede weg was en de resultaten op korte termijn zouden volgen. Het bestuur had blijkbaar weinig geduld en greep in. De klassieke werkwijze in het huidig voetbalwereldje, maar of het de juiste beslissing, is een andere vraag. Dender had zich met Van Acker aan het roer vrijwel zeker van het behoud verzekerd in de Challenger Pro League. Nu wordt dat met de aanstelling van een nieuwe coach met een schokeffect beoogd. Volgens ons totaal zinloos, want een vakman zoals Van Acker moest niet aan de kant geschoven worden.