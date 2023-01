FCV Dender moet na vijfde nederlaag op rij tegen Jong KRC Genk opnieuw naar onder kijken

In een saaie eerste helft grossierde FCV Dender in slordige passes en voorzetten. De thuisdefensie liet zich op een verre inworp op snelheid in de luren leggen door Godts en die plaatste de bal in de hoek. De matchwinnaar kan op belangstelling van Ajax rekenen. Vreemd genoeg pochte hij hiermee tegen De Bodt. “Blijkbaar wilde hij me hiermee wat intimideren” zei de middenvelder. “Ik heb hem dan ook duidelijk gemaakt dat je in een wedstrijd niet tegen elkaar praat. Het is uiteraard wel een snelle spits die een doelpunt kan maken. Dat heeft hij tegen ons bewezen. Ik ben uiteraard ontgoocheld dat we in die twee cruciale wedstrijden tegen Virton en Jong Genk geen enkel punt pakten. We speelden een mindere match, maar er zijn verzachtende omstandigheden. We kampen met blessures en er moesten spelers worden ingezet die lange tijd niet speelden en geen ritme in de benen hadden. Twee wedstrijden afhaspelen in vier dagen tijd, is bijzonder zwaar. Zelf heb ik heel veel gelopen, maar halfweg de tweede helft zat ik er door. Ik miste door een enkelblessure de voorbereiding en heb nog niet zo veel speelminuten op de teller. Logisch dat ik het in de tweede helft moeilijk kreeg.”