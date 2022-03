FCV Dender lijdt kostbaar puntenverlies op La Louvière Centre

De blauwhemden konden wel verzachtende omstandigheden inroepen voor de halve nederlaag. Sterkhouders Houdret en Rowell waren ziek en Stef De Backer moest met bloed in de knie verstek geven. De jongeren Barrezeele, De Bodt en Ngongo misten een aantal trainingen wegens ziekte, maar geraakten wel fit om de selectie te halen. “Het gevolg was dat we niet op volle sterkte en onvoldoende fris aan de aftrap kwamen”, zei coach Regi Van Acker. “Het werd een wedstrijd om zo vlug mogelijk te vergeten. La Louvière Centre zette een blok neer en gaf weinig ruimte weg. Er werden veel duels in het luchtruim uitgevochten en weinig gevoetbald. De doelkansen waren dan ook op de vingers van één hand te tellen. De thuisdoelman duwde een vrijschop van Hens op de dwarsligger en na voorbereidend werk van Casagolda kon Valcke niet afwerken. Uit twee hoekschoppen van Hens kwamen we in de tweede helft dicht bij de winninggoal, maar de thuisdefensie veegde de doelpogingen van Casagolda van de doellijn. Aan de overzijde was er een uitstekende redding nodig van onze doelman Gies op een goed schot van een thuisaanvaller om de nederlaag af te wenden. Die zou overigens onverdiend geweest zijn, want defensief kwamen we nauwelijks in de problemen.”