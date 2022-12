FCV Dender-Jong Racing Genk anderhalf uur voor het aanvangsuur afgelast

Het competitieduel FCV Dender-Jong Racing Genk in de Challenger Pro League werd vrijdagavond om 18.30 uur afgelast. Hoewel het speelveld donderdag door een scheidsrechter van de Belgische voetbalbond goed gekeurd werd, besliste spelleider Matonga Simonini in samenspreek met de andere drie officials een dag later dat het terrein van FCV Dender onbespeelbaar was.

Algemeen manager Belinda Siahaan was niet te spreken over de gang van zaken. “Het vergt heel wat inspanningen om de wedstrijd te organiseren”, zei ze. “We waren er klaar voor en dan vernemen we anderhalf uur voor het normale aanvangsuur dat de match wordt uitgesteld. Heel wat mensen maakten de verplaatsing verloren moeite. Ik denk aan de mensen van de betaaltelevisie, onze stewards en de bezoekende ploeg Racing Genk.”

“De clubleiding nam nochtans zijn voorzorgen om die mensen geen nodeloze verplaatsingen te laten maken”, sloot coach Regi Van Acker er zich bij aan. “Onze secretaris Bart Van Pottelbergh nam enkele malen contact op met de Belgische Voetbalbond, maar daar kreeg hij steevast antwoord dat er niet algemeen afgelast zou worden. Omdat het veld donderdag werd goed gekeurd en er een video-call plaats had tussen spelleider Simonini en de scheidsrechter van dienst van donderdag, gingen we er vanuit dat de match zou doorgaan. Simonini was al om 17.30 uur ter plaatse en heeft na lang aarzelen samen met zijn collega-scheidsrechters een uur later de knoop doorgehakt. Ik vind het spijtig, want ik had graag gespeeld.

Dender moest nochtans acht spelers missen. Vanbelle, Ragolle, Rowell, Rajsel, Van Oudenhove, Hens en Cools zijn geblesseerd en Cukur geschorst. Er zou met een onuitgegeven driemansdefensie met Smet, Borry en Dubko gespeeld worden.

“We moesten inderdaad heel wat spelers missen, maar ik had er het volste vertrouwen in dat we een goed resultaat zouden neerzetten”, gaat Van Acker verder. “Voor spelers die minder speelminuten krijgen, zoals Dubko, was het de ideale moment om zich te bewijzen. We hadden met onder meer Myny, Houdret, Marzo en Lallemand nog genoeg kwaliteit in de ploeg.”

“Wanneer de match zal ingehaald worden? We moeten afwachten wat de Belgische voetbalbond voorstelt. Ik denk dat het een midweekmatch op het einde van de maand januari zal worden. Wij gaan op stage van 4 januari tot 11 januari in Girona in Spanje, zodat we de competitie moeilijk vroeger kunnen hervatten dan voorzien.”

Bij Belinda Siahaan informeerden we of er tijdens de winterstop versterking wordt aangetrokken.

“We gaan dat zeker proberen te doen”, besloot de algemeen manager. “Het hangt er onder meer van af of Ragolle fit geraakt. Als dat niet het geval is, dan moet er zeker centraal achterin iemand bijkomen.”