FCV Dender houdt eindrondekansen gaaf na winst tegen leider Dessel Sport

Hoewel Dender een uitstekende eerste helft speelde, hingen de bordjes aan de rust in evenwicht. De thuisploeg pakte uit met wervelend voetbal en dat resulteerde in een aantal kansen. De bezoekende doelman Geladé onderscheidde zich door oordeelkundig zijn doel te verlaten voor de aanstormende Valcke en met een puike redding op een schot van Van Oudenhove. De rebound van M’Barki ging naast. Op een knap afstandsschot van Hens was de Desselse goalie kansloos. Dender ging op zijn elan door, maar doelpogingen van Borry en Hens misten de goede richting. Smet werd door doelman Geladé van een doelpunt gehouden. Dat viel tegen de gang van het spel in aan de overzijde. Cerigioni werd door de as van de defensie geloodst en werkte keurig af.

Meteen na de rust klom Dender opnieuw op voorsprong. Op voorzet van Valcke kopte Casagolda raak. De wedstrijd werd beslist toen Valcke op aangeven van M’Barki nummer drie tegen de netten knalde. Heel even leek het erop dat de spanning in de match zou terugkeren. Ragolle beging een strafschopfout op Maesen en werd uitgesloten door een hautain leidende De Keyzer. De penalty was terecht, maar de rode kaart was een fel overdreven sanctie. Doelman Gies bleef geconcentreerd en pakte de strafschop van Ghislain. De thuisdoelman onderscheidde zich verder met twee puike reddingen op evenveel doelpogingen van Cerigioni. Hoewel Dender een mooie zaak deed in de strijd om een eindrondeticket, was coach Regi Van Acker over een aantal zaken niet te spreken. “Ik begrijp niet waarom het terrein niet gesproeid was, want op het droge veld werd ons spel in de eerste helft afgeremd”, zei de Waaslander. “Het is bovendien jammer dat de spelleiding niet het niveau van de twee ploegen haalde. Er zijn vanavond heel wat kemels geschoten. Als het strafschop was, dan had Ragolle geel i.p.v. rood moeten krijgen. Hens mocht na een blessure in de slotfase niet eens meer op het veld, zodat we met negen spelers de match beëindigden. Onze spelverdeler voetbalde opnieuw op hoog niveau. Ook Houdret deed het eindelijk voortreffelijk. In het verleden speelde de defensieve middenvelder te veel lateraal, maar deze keer voetbalde hij goed vooruit. Onze zege was zeker verdiend, al wil ik ook Dessel feliciteren voor zijn mooi seizoen.”

Na de wedstrijd scandeerde de spionkop luidkeels de naam van doelman Gies. Terecht want de Dender-goalie had een ruim aandeel in de zege. “De strafschopfase was cruciaal”, zei de doelman. “Die redding gaf mijn vertrouwen een boost. Ik had het gevoel dat er geen enkele bal meer zou binnen gaan. Ondanks onze numerieke minderheid zijn we niet meer in de problemen gekomen. Ik schreeuwde mijn ploeg vooruit, want als we achteruit hadden gelopen, dan kregen we het nog moeilijk. We deden onze job en geloven sterk in deelname aan de eindronde.”

De eindrondekansen van Dender zijn niet alleen toegenomen omwille van de zege tegen Dessel. Omdat Club Luik slechts één speler van minder dan 21 jaar heeft opgesteld tegen Dender zal het normaal de met 3-0 gewonnen match met een forfaitscore verliezen. De Belgische voetbalbond heeft die fout vastgesteld zonder dat Dender hiervoor een klacht heeft ingediend. Dender maakte in de eerste match op SK Heist dezelfde fout. Grote gevolgen had dat niet voor de blauwhemden, want 2-0 verlies werd omgezet in een forfaitnederlaag.

FCV Dender-Dessel Sport 3-1

Dender: Gies, Stef De Backer, Ragolle, Borry, Smet, Houdret, Hens, Van Oudenhove, Valcke (85' Ngongo), Casagolda (76' Rowell), M’Barki (66' Vanbelle).

Dessel: Geladé, Ghislain, Lenaerts, Haagen, Boujouh, Vanhaen (80' Cinti), Geukens, Versmissen, Cerigioni, Janneh (68' Cheprassov), Maesen.

Doelpunten: 17' Hens (1-0), 38' Cerigioni (1-1), 48' Casagolda (2-1), 62' Valcke (3-1).

Geel: Vanhaen, Haagen, Smet, Valcke, Rowell en Gies.

Rood: 64' Ragolle.