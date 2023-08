FCV Dender debuteert tegen nieuwkomer FC Luik na geslaagde oefencampagne

voetbal jupiler pro league Thomas Van Den Keybus verloor met Westerlo van Club Brugge: “Ik kon er offensief veel te weinig uitkomen”

Westerlo heeft zijn competitiestart een beetje gemist. Na het gelijkspel in Eupen gingen de Kemphanen nu in eigen huis met het kleinste verschil de boot in tegen Club Brugge. “Voor paniek is het nog veel te vroeg, al hebben we volgende week met AA Gent alweer een harde noot te kraken”, bedenkt Thomas Van Den Keybus.