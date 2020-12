FCV Dender-coach Regi Van Acker heeft zijn voorkeur bij herstart: “Ik wil volledige competitie afwerken”

De clubs hadden sneltests van vijftien euro per speler voorgesteld om half december de training te kunnen hervatten en in het weekend van 16 en 17 januari de competitie te hervatten, maar dat werd niet toegestaan.

De drie opties om weer aan de slag te gaan zijn: 1) de training hernemen begin januari en vanaf begin februari een volledig programma afwerken tot eind juni, 2) de training hervatten half januari en eind februari of begin maart de helft van de wedstrijden plus één afwerken, waardoor stijgen en dalen mogelijk blijft of 3) verdeling in twee poules van zeven of acht ploegen, met nadien play-offs.

Trainingsprogramma aanpassen

FCV Dender-trainer Regi Van Acker hoeft niet lang na te denken als we hem de mogelijke opties voorleggen. “Clubsecretaris en gerechtigd correspondent Bart Van Pottelbergh stelde me al de vraag en ik adviseerde het bestuur de volledige competitie af te werken”, aldus de Waaslander. “Ik vind het een jammerlijke zaak dat de competitie niet half januari mag hervat worden. Het is onbegrijpelijk dat de clubs in eerste nationale strenge licentievoorwaarden, zoals de clubs uit 1B, krijgen opgelegd, maar niet op gelijke voet worden behandeld. Op die manier worden in onze reeks profvoetballers het recht tot arbeid ontnomen. Ik vernam overigens dat de profspelers overwegen om gerechtelijke stappen te ondernemen om dat recht af te dwingen.”

Aangezien Dender nog steeds geen enkele competitiewedstrijd speelde en nog een inhaalprogramma moet afwerken, wacht de blauwhemden bij de eerste optie een heel zwaar programma, maar daar maalt Van Acker niet om. “We hebben een brede kern en zullen ons trainingsprogramma aanpassen. De spelers zullen ook individueel nauwlettend worden opgevolgd, zodat ze niet overbelast geraken.”

In het ongewisse

Algemeen directeur Belinda Siahaan is de onduidelijke situatie rond het hervatten van de competitie stilaan beu. “We verkeren als clubleiders in het ongewisse”, zegt ze. “Niemand weet of er nog wordt gevoetbald, dan wel of de competitie wordt stopgezet. De regering en de KBVB moeten zo snel mogelijk duidelijkheid scheppen. Zelf kan ik niet voor een bepaalde optie kiezen, als ik niet weet wanneer de competitie zal beëindigd worden. Wordt dat eind juni, eind juli of eind augustus?”