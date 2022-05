FCV Dender beukt poort van professioneel voetbal open

In het André Van Roystadion heerste de sfeer van de grote dagen. Het was van de derby tegen Eendracht Aalst geleden dat de tribune achter het doel zo goed gevuld was. Het startschot van het titelfeest werd door de spionkop vanaf de dertiende minuut gegeven toen Hens vanop afstand met een pegel via de paal scoorde. Een tweede doelpunt hing in de lucht, maar bleef uit. Na voorzet van Smet duwde doelman Geladé het schot van M’Barki op de deklat. Toen na de rust doorsijpelde dat Club Luik op Knokke FC met 1-0 in het krijt stond, was het hek helemaal van de dam en werden de decibels achter het doel nog wat opgedreven. “Allez Liège chante avec nous”, scandeerde de Dender-aanhang spottend met de Luikse club. De supporters haalden hun gram nadat de Luikse burgemeester hen vorig weekend verboden had de wedstrijd op Club Luik bij te wonen. Het bleef wel spannend tot op het einde, want Dender sprong te slordig om met de geboden ruimte. Niemand die er om maalde, want de fusieclub speelt volgend seizoen in de profcompetitie 1B.

Geen discussie mogelijk: Dender is de terechte kampioen en had de drie punten niet nodig die het maandag voor de groene tafel kreeg. Het bondsparket had een forfaitnederlaag voor Club Luik tegen Dender uitgesproken omdat de Luikenaars in de reguliere competitie slechts één U21-speler op het wedstrijdblad gezet hadden en er reglementair twee vereist zijn. Luik ging meteen in beroep, maar dat heeft nu geen enkele zin meer. “Ik vind het wel belangrijk dat we de titel met sportieve resultaten op het veld behaalden”, gaf Dender-coach Regi Van Acker midden in het feestgedruis aan. “De voetbalwereld zal daar nu anders tegen aankijken. We zijn de kampioen van de regelmaat. Hoewel onze heenronde minder geslaagd was, brachten we toen ook al goed voetbal. Alleen maakten we onze kansen niet af. Na Nieuwjaar werd het scorend vermogen opgekrikt en dat leverde resultaten op. We bleven thuis ongeslagen en pakten in de eindronde vijftien punten op achttien. We maakten de meeste goals en kregen de minste tegen. Ik wil de spelers, mijn collega’s in de technische staf en de medische staf bedanken voor hun werkkracht. Ik wil ook de verdienste van algemeen manager Belinda Siahaan benadrukken. Zij maakte het mogelijk dat we hier een professionele structuur hebben kunnen neerzetten. Ze heeft het pad gevolgd dat ik heb uitgestippeld. Het is de bedoeling dat we de spelersgroep in grote lijnen samenhouden en de nodige versterking aantrekken om ons te meten met hoog aangeschreven clubs zoals RWDM, Waasland-Beveren en de beloftenploegen van onder meer Club Brugge en Anderlecht.”

Voor kapitein Xavier Gies gaat een droom in vervulling. “Jarenlang heb ik keihard gewerkt om met mijn club de promotie te bewerkstelligen naar het professioneel voetbal”, zei de doelman. “Ik besef het nog altijd niet goed dat het eindelijk gelukt is. Onze supporters waren echt top en zorgden voor een unieke sfeer. Ze stuwden ons naar de zege.”

“Hoewel de resultaten in de heenronde aanvankelijk wat tegenvielen, ben ik er steeds blijven in geloven. Het is dankzij een sterk collectief dat we de titel behaalden. Onze coach Regi Van Acker is hiervan de architect. Ik wil ook onze keeperstrainer Tom Hofman in de hulde betrekken. Hij werkte met mij keihard in de schaduw. Het is dankzij hem dat ik veel progressie maakte. Ik kijk nu al uit naar mooie affiches tegen onder meer RWDM, Deinze Beerschot en de beloftenploeg van Anderlecht. Maar eerst gaan we een nachtje feestvieren. Dat hebben we als kampioenen toch wel verdiend.”

Dender: Gies, Smet, Stef De Backer (46' Van Oudenhove), Ragolle, Borry, Vanbelle, Houdret, Rowell (65' De Bodt), Hens (88' Mfumu), Casagolda (65' Valcke), M’Barki (86' Ngongo)

Dessel: Geladé, Ghislain, Kolen (86' Van Beylen), Haagen, Goor, Versmissen, Geukens, Peeters (86' Maesen), Cerigioni, Coeckelbergs (83' Cinti), Cheprassov (75' Colman).

Doelpunt: 13' Hens (1-0).

Geel: geen.

Nog dit: rechterflankverdediger Mike Smet verlengde zijn contract met twee seizoenen.

Lees ook: meer voetbal uit Eerste nationale