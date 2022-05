FC Poperinge stopt samenwerking met trainer Dave Van Moerkercke: “Met die kern haalde ik het onderste uit de kan”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE BVerrassing alom bij tweedeprovincialer FC Poperinge A waar er een einde komt aan de samenwerking met hoofdtrainer Dave Van Moerkercke. “Waarschijnlijk zijn ze ontgoocheld dat we de eindronde niet haalden”, zoekt de ontslagen coach naar een reden. “Nu wordt het moeilijk om alsnog een andere ploeg te vinden want de meeste plaatsen zijn volzet.”

De Hoppeplukkers eindigden zesde, op drie punten van Zwevegem Sport dat wel de eindronde haalde. Dave Van Moerkercke uit Ledegem was onder meer assistent-trainer van FC Izegem, Sassport Boezinge en KVK Westhoek. Hij was hoofdtrainer bij VC Ardooie, Lendelede, Olympic Ledegem en volgde in Poperinge Bram Lucker op.

“Ik had contacten met andere ploegen maar ik vertelde hen dat ik met FC Poperinge een mondeling akkoord had om verder te doen”, klinkt het. “Niet dus, de voorzitter is bij mij thuis geweest. Blijkbaar was die beslissing al drie à vier weken geleden genomen. Men was dan tegenover mij beter eerlijk geweest en waren er toen bij andere ploegen plaatsen vrij.”

“De afgelopen weken stuurde ik een aantal berichten en vond het raar dat er daarop niet werd gereageerd. De manier waarop er een einde aan komt vind ik jammer. Natuurlijk ben ik ontgoocheld. Met die kern haalde ik het onderste uit de kan. Er waren in de loop van het seizoen veel blessures en was de kern daardoor beperkt. Op dinsdag waren er soms maar zeven à acht spelers op training. Ook al door studenten die er niet waren.”

“Voor aanvang van de competitie gaf het bestuur aan dat de linkerkolom de ambitie was. Het was er mijn tweede seizoen. Het eerste volledig want er was vorig seizoen corona en hield het na vijf wedstrijden op. Nu ga ik de kat uit de boom kijken. Komt er iets op me af, dan zien we wel.”

Geel-rood startte de competitie met slechts één op negen maar herpakte zich dan fel met een zege thuis tegen Zwevegem en een overwinning bij kampioen SV Wevelgem City. Overigens de enige match die de Vlassers verloren. Dat men finaal naast de eindronde greep komt na een competitieslot met twee nederlagen en twee keer een gelijkspel.