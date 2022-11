FC Poperinge blijft beneden de verwachtingen: “Willen we er dit seizoen nog iets van maken, dan zouden we een reeks moeten kunnen neerzetten”

voetbal tweede provinciale ANa de nederlaag op SC Zonnebeke was de ontgoocheling bij FC Poperinge A bijzonder groot. De Hoppeplukkers staan op de tiende plaats en werden na de eerste periode alvast veel hoger verwacht. De bezoekers dwongen drie hoekschoppen op rij af. De eerste hoekschop aan de overkant was meteen bingo.

“Het probleem is de afwerking”, aldus voorzitter Kristof Lobeau. “Het is frustrerend. Sportief dat de trainer van SC Zonnebeke ons de betere ploeg vond maar hoeveel keer hebben we dat dit seizoen al niet gehoord. Het tempo dat we bij momenten in de tweede helft ontwikkelden, leverde jammer genoeg niks op. Anderzijds geven we het wel gemakkelijk weg op die twee hoekschoppen waarop Zonnebeke scoorde.”

Een pluspunt is de terugkeer van doelman Jelle Houwen. “Hij speelde één keer met de beloften en vorige week met onze B-ploeg in vierde provinciale thuis tegen FC Westouter”, zegt de preses. “Jasper Maerten speelde zaterdagnamiddag een eerste keer met de beloften op FC Moen na een jaar afwezigheid door blessure.”

Op het uur kreeg thuisspeler Tommy Knockaert zijn tweede geel. Zelfs tegen tien man lukt het voor geel-rood niet. “Met een man meer in de tweede helft is het moeilijk om de bakens te verzetten en wordt er daaruit maar weinig voordeel gehaald”, aldus Lobeau. “Het is anders wanneer er rood valt in de eerste helft.”

Geen druk op de trainer

FC Poperinge sluit de eerste periode af met 14 op 30 en speelde al liefst vijfmaal gelijk. De Hoppeplukkers staan in de rechterkolom en daar werden ze alvast niet verwacht. Druk op trainer Nick De Groote is er alvast niet. “Er wordt heel sterk getraind en de spelers zijn conditioneel in orde”, zegt Kristof Lobeau. “De sfeer in de groep is top. Willen we er dit seizoen nog iets van maken, dan zouden we een reeks moeten kunnen neerzetten.”

“Komend weekend komt promovendus EVC Beselare op bezoek. Ze wonnen zaterdag thuis verrassend tegen Zwevegem Sport.”

Jasper Notredame en Nils Demeulemeester blijven uit. Alister Bakcop bleek tijdens de opwarming niet fit en daardoor kwam de 38-jarige Nyoni aan de aftrap.

