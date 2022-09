FC Poperinge A wil promoveren: “Eerste provinciale is onze plek”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALETweedeprovincialer FC Poperinge A miste vorig seizoen nipt de eindronde en begint aan de nieuwe competitie met veel ambitie. “We leggen dit seizoen de lat hoger en willen zeker promoveren”, aldus voorzitter Kristof Lobeau. “Eerste provinciale is onze plek.”

“Voor de Beker van West-Vlaanderen behaalden we zeven op negen tegen eersteprovincialers WS Lauwe, Deerlijk Sport en RC Waregem. Gelet op de voorbereiding heb ik er vertrouwen in. Jasper Maerten en doelman Jelle Houwen, de langgeblesseerden van vorig seizoen, zijn toe aan het einde van hun revalidatie. We hebben een heel brede kern maar kwalitatief ook een grote kern.”

Eind vorig seizoen kwam er een einde aan de samenwerking met trainer Dave Van Moerkercke. Nick De Groote verliet reeksgenoot SK Staden en werd de nieuwe coach van de Hoppeplukkers. “Staden was een mooie kans om mijn trainerscarrière te starten”, zegt hij.

“Met mijn vorige club is het hier een immens groot verschil. Ook qua aanwezigheden op training. De ambitie is de top. Als speler was ik ook ambitieus. Akkoord, we hebben een grote kern maar beter te veel van het goede dan te weinig.”

Doelman Jelle Houwen hoopt binnen een maand tot anderhalve maand wedstrijdfit te zijn. Hij mist nog wat spierkracht. Eind oktober blesseerde hij zich op het einde van de wedstrijd op Dottenijs Sport aan de knie. In november volgde een operatie aan de kruisbanden.

Geel-rood start de competitie zaterdagavond bij promovendus Winkel Sport B. Op kunstgras waar ze bij FC Poperinge van dromen want het veld ligt er door de aanhoudende droogte slecht bij.

FC Poperinge B

Tijdens de stijlvolle ploegvoorstelling door Paul Samyn en Elise Vanhamme kwam ook vierdeprovincialer FC Poperinge B aan bod. “De eindronde is de ambitie”, zegt trainer Glen Saeremans. “Het is een pluspunt dat we de groep hebben kunnen samenhouden. Ondanks hier en daar interesse van andere ploegen. Een aantal jongens schuiven door naar de A-kern.”

“Ik hoop dat we ons eigen spel en tempo kunnen brengen. Tegen ploegen die weinig voetbal brengen kwamen we altijd achter en moeten we dat nu vermijden om te moeten achtervolgen.”

Tweede provinciale B Winkel Sport B-FC Poperinge A: zaterdag 3 september om 18 uur

