FC Meulebeke redt zijn vel op hoogste provinciale niveau: “Volgende seizoen ruimere kern”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALEFC Meulebeke hoeft niet meer bibberend de laatste speeldag in eerste provinciale af te wachten. Vorig weekend wisten de mannen van coach Nigel Smith zich van het behoud op het hoogste provinciale niveau te verzekeren. Rechtstreeks concurrent Zonnebeke werd in het verlies gespeeld waardoor Meulebeke op de slotspeeldag niet meer kan bijgebeend worden.

“Een opluchting voor heel de club”, reageert voorzitter Kurt Declerck op het feit dat het behoud binnen is. “Op de laatste speeldag is er nog de onderlinge confrontatie tussen Oostnieuwkerke en Zonnebeke, terwijl wij Heestert ontvangen. Die laatste speeldag is nu gelukkig voor ons niet meer van belang, want we wonnen met 1-2 het cruciale duel op Zonnebeke. Het was wel een zenuwslopende wedstrijd. We kwamen al snel op achterstand, maar konden gelukkig nog de scheve situatie rechttrekken. We scoorden nog twee keer waardoor het behoud nu definitief binnen is en dat is een uitstekende zaak voor heel de club.”

“Het werd geen makkelijk seizoen voor ons”, gaat de Meulebeekse voorzitter voort. “Nochtans namen we een prima start met een 12 op 18. Maar dan begonnen de problemen zich wat op te stapelen. Een viertal spelers haakte om diverse redenen af, we kregen ons deel van corona en blessures en vooral het uitvallen van onze spits Marijn Vandewalle was een aderlating van jewelste voor ons.”

“We speelden meestal niet slecht, maar misten een scorende spits. Het afmaken van de kansen bleef een pijnpunt waardoor we week na week in het klassement dieper wegzakten. We konden liefst 20 matchen op rij niet winnen, maar toch bleef heel de groep zich wekelijks tomeloos inzetten. Chapeau alvast voor de spelers. Uiteindelijk was de zege op Zonnebeke van vorige zondag voldoende voor het behoud.”

Ruimere kern

“Uiteindelijk is FC Meulebeke ook een club die in eerste provinciale thuishoort. Coach Nigel Smith blijft op post, net zoals nagenoeg heel de kern. We trokken een achttal extra spelers aan zodat we volgend seizoen een ruimere kern zullen hebben”, besluit Declerck. “Er zullen volgend seizoen heel wat nieuwe ploegen bijkomen, maar teams als Veurne en Wevelgem zullen zeker en vast aangename en sterke nieuwkomers zijn.”