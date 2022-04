FC Mandel United wint laatste thuismatch van het seizoen en mag nog (sprankel) hoop koesteren op behoud

“Laat ons met het sportieve gedeelte starten”, lacht T2 Jordi Lemiengre. “We konden zaterdag eindelijk nog eens winnen en dat deed deugd. In een match de drie punten pakken, was de laatste weken immers helaas niet aan ons besteed. La Louvière was dan wel een zwakke tegenstander, het was een opkikker dat we de Waalse doelman toch vier keer wisten te vloeren.”

“We sloten zo onze laatste thuismatch van de competitie met winst af. Het was pas onze vierde zege van het seizoen en dat is uiteraard bitter weinig en vooral heel teleurstellend”, klinkt het. “Sportief gezien zakken we naar tweede nationale, maar er is misschien dan toch nog hoop. Net zoals elk jaar zijn er clubs die problemen hebben om een licentie te bekomen. Dit jaar zit Moeskroen andermaal in heel nauwe schoentjes. De voorbije jaren konden de Henegouwers wel telkens op haast miraculeuze wijze de dans ontspringen en ook nu wordt het een dubbeltje op zijn kant voor hen.”

“Naar verluidt zouden ze geen licentie krijgen waardoor de dertiende in de stand dan rechtstreeks gered zou zijn en de veertiende in de stand barrages zou moeten afwerken. In ons geval kunnen we dat beschouwen als ‘mogen spelen’, want dat zou een totaal onverwacht geschenk zijn. We wachten nog het officiële nieuws af, maar als het licht op groen zou worden gezet, betekent dat dat we nog een allerlaatste strohalm zouden hebben”, besluit Lemiengre. “Blijkbaar zou eerst de eindronde in tweede nationale moeten afgewerkt worden en pas nadien zou de barragematch - één of twee - vanaf 17 mei gespeeld kunnen worden. Dus zullen we in elk geval onze spelersgroep op scherp houden, want je weet maar nooit dat er ondanks dit rampzalig seizoen toch nog een mooi einde aan deze campagne kan gezet worden.”