Kansen niet afgemaakt

“Op Olympic Charleroi namen we een goede start en kregen we in de eerste twintig minuten een viertal loepzuivere kansen, die we helaas niet konden afmaken. Kort na de rust slikten we de 1-0 en na een geschenkje van onze kant in de vorm van een te korte terugspeelbal verdubbelden de Walen hun bonus. Verder dan een aansluitingstreffer in de slotfase kwamen we niet. “

La Louvière achter ons laten

“Toch moeten we in die laatste vijf matchen nog voluit onze kansen gaan want we moeten in elk geval in de eindstand voor La Louvière eindigen. Je weet maar nooit dat er een andere ploeg geen licentie krijgt en wij via dat achterpoortje dan toch in eerste nationale zouden kunnen blijven. Het is in het verleden ook al gebeurd maar uiteraard is het zielig dat we in dit stadium terecht gekomen zijn. We hebben ons lot niet meer in eigen handen en wie had dit bij aanvang van het seizoen gedacht? FC Mandel United was met grote ambities aan de competitiestart verschenen en op korte termijn was promotie naar 1B het objectief. Nu zal het wellicht volgend seizoen tweede nationale worden!”