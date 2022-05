FC Mandel United klopt Tubeke met 6-2 en staat dicht bij het sportieve behoud in eerste nationale

Wielrennen U23 Nathan Szekely wint tweede interclub op rij: “Eigenlijk wilde ik in eigen gouw rijden”

Nathan Szekely (Stageco Cycling Team) heeft in Laarne zijn tweede interclubzege van het seizoen gepakt. De Maaseikenaar was de beste in de GP Etienne De Wilde. Voor Szekely was het na winst in de GP Juul Marinus de tweede overwinning in drie weken. Het gaat dus goed. “Klopt, al werd er in Laarne stevig gekoerst. We lieten een gemiddelde snelheid van 46 km/uur noteren. Pittig, maar zo heb ik het graag. Ik ga nu voor een drie op drie in Bonheiden waar ik al eens gewonnen heb bij de junioren”, vertelt Szekely.

10:23