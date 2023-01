FC Mandel United houdt trainersstaf aan boord maar verliest opnieuw met het kleinste verschil in Knokke

FC Mandel United speelde nochtans op het veld van Knokke een verdienstelijke partij. De nieuwkomers Matis Laloux, Mujangi Bia en Karim Tarfi stonden aan de aftrap en de allerlaatste aanwinst, Matheo Vroman van La Louvière, viel na een uur spelen in. Mandel United kwam via een owngoal kort na het halfuur op achterstand maar kreeg voldoende kansen om het tij nog te keren. Helaas was de Knokse doelman Sven Dhoest in een uitstekende bui en pakte hij met enkele mirakelsaves uit. Mandel United opnieuw met het kleinste verschil onderuit en dat is gezien de goede prestaties van de laatste weken toch bijzonder pijnlijk.

Contractverlenging

Eerder deze week raakte bekend dat het bestuur van de rodelantaarndrager in eerste nationale alle vertrouwen behoudt in de trainersstaff. Meer nog, coach Mikhail Turi, T2 Harlan Millecamps en physical coaches Donovan Fauquenoit en Louis Mandon tekenden voor twee jaar bij. Karel-Jan Vercruysse, de CEO van Mandel United, gaf tekst en uitleg.

“Een club die in nauwe schoentjes zit, reageert meestal met een trainerswissel maar bij ons is dit niet aan de orde. Integendeel, we vinden dat onze trainersstaff uitstekend werk levert. We wisten op voorhand dat het sportief een heel moeilijk seizoen zou worden en hebben nu vooral nood aan stabiliteit in alle geledingen en zijn blij dat onze trainers aan boord willen blijven. Eerstdaags wordt er ook nog gesproken met keeperstrainer Davy Lammertyn en linietrainer Florin Frunza.”

Ook de 42-jarige Franse coach Mikhail Turi was blij met de beslissing van het bestuur. “Het is leuk dat iedereen het vertrouwen in de trainersstaff blijft behouden. We blijven met zijn allen dan ook hard verder werken en zijn er van overtuigd dat we samen met de mensen binnen de club nog mooie dingen kunnen verwezenlijken.”