FC Mandel United heeft een nieuwe trainer en bouwt verder aan een competitieve kern

voetbal challenger pro league Twee buitenlan­ders extra voor SK Deinze: “Ik denk dat De Camargo en Liridon het verschil kunnen maken”

SK Deinze is transfergewijs bezig aan een slotoffensief. Deze week arriveerden twee nieuwkomers in de Leiestad. William De Camargo is een Braziliaanse flankaanvaller die van het Spaanse Léganes wordt gehuurd, Balaj Liridon een Zwitsers Kosovaarse offensieve flankspeler.

16:48