FC Mandel United blijft niet bij de pakken zitten en haalt drie versterkingen binnen

Halverwege de rit staat de Izegemse eerstenationaler op een met Hoogstraten gedeelde negentiende plaats en blijven er heel dreigende degradatiewolken boven de Skyline Arena hangen. Toch bleef men bij het Izegemse bestuur niet bij de pakken zitten. Maar liefst drie aanwinsten werden in de loop van vorige week aangetrokken. Het behoud in eerste nationale blijft dus alle prioriteit genieten, maar dan zal een degelijke terugronde meer dan nodig zijn.

Mujangi Bia

De meest spraakmakende inkomende transfer is die van de 33-jarige Geofrrey Mujangi Bia. Deze diepe spits heeft al heel wat ervaring op het allerhoogste niveau en moet bij Mandel United het scorend vermogen sterk opkrikken. Mujangi Bia is een Congolees-Belgische voetballer en is de neef van Ilombe Mboyo. Hij heeft er alvast al een indrukwekkend palmares opzitten met passages bij achtereenvolgens Wolverhampton, Sporting Charleroi, Standard, FC Sion, de Turkse teams Akhisanspor en Kayerispor, Lokeren, het Israëlische Petak Tikva en Virton. Hopelijk kan hij bij zijn nieuwe ploeg vaak de netten doen trillen, want dit seizoen wringt vooral in aanvallend opzicht het schoentje. En dat in de Borstelstad.