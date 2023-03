FC Lebbeke wint degradatieduel tegen Pepingen-Halle: “Dit is een zeer belangrijke overwinning”

VOLLEYBAL CHAMPIONS PLAY-OFFS Frank Depestele na 3-0-ver­lies van Menen tegen Gent: “Onze slechtste match van het seizoen”

Decospan Menen heeft zijn start in de Champions play-offs compleet gemist. In eigen zaal kwam de verliezend bekerfinalist tegen Gent nooit in de buurt van setwinst (19-25, 16-25 en 19-25). Dit was niet de start waarop coach Frank Depestele gehoopt had.