FC Lebbeke vlot voorbij Sint-Niklaas, maar het verliest wel Thomas Van Renterghem met zware blessure

Voetbal derde nationale ALebbeke heeft weinig moeite ondervonden om Sint-Niklaas opzij te zetten. De 0-4-eindcijfers geven een duidelijk beeld over de waardeverhoudingen tussen beide formaties. Door de winst is de ploeg ook wiskundig zeker over deelname aan de eindronde. Eén grote domper: Thomas Van Renterghem viel uit met een zware knieblessure.

Sportief heeft Lebbeke weinig problemen gehad om Sint-Niklaas onder de knie te krijgen. Trainer Tom De Cock knikt instemmend. “We hadden het geluk dat we bij onze eerste aanval meteen konden scoren. Van De Velde paste de bal in de loop van De Pauw die met een mooie volley de score opende. Nog voor de rust konden we tot 0-2 uitlopen. In die eerste periode kon de thuisploeg ons slechts één keer echt bedreigen. Van Goethem schoot echter onbesuisd over. Na de rust paarden we ondanks een moeilijk bespeelbaar veld combinatievoetbal aan controlevoetbal. Sint-Niklaas kon daar nog weinig tegenoverstellen. Zelf scoorden we nog twee keer. De hele groep was na afloop blij met het geleverde spel. We hebben nauwelijks kansen weggegeven en kon zelf creëren.”

Zware domper

De euforie over de ruime winstmatch werd echter getemperd door de zware knieblessure die Thomas Van Renterghem opliep. Tom De Cock geeft meer duiding. “Al na zes minuten viel Thomas Van Renterghem liep een letsel aan de kruisband op. Maandag zal verder onderzoek moeten aantonen wat er met hem verder zal gebeuren, maar het is uiteraard nu al duidelijk dat dit voor ons allen een lelijke streep door de rekening is. Thomas profileert zich dit seizoen als een leider op en naast het veld. De hele groep was aangeslagen na de match in Sint-Niklaas.”

Zekerheid over eindronde

Niemand die er nog aan twijfelde, maar Lebbeke is wiskundig zeker van deelname aan de eindronde. Tom De Cock blikt vooruit. “We moeten er staan op 8 mei. Die eindronde is echt een doel. De komende dagen zal ik matchritme moeten afwegen tegen rustmomenten. We hebben toch een aantal spelers die in de lappenmand liggen of net terugkomen uit blessure. Zondag trekken we naar Jong Lede. Ook die wedstrijd zal ik het teken staan van de eindronde.”