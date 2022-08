FC Lebbeke verliest oefenmatch tegen Sparta Petegem: “We willen naar de derde ronde van de beker”

Bekerverhaal

Trainer Tom De Cock plaatst alles in een juist perspectief. “In deze fase van de voorbereiding heeft het geen enkele zin om risico’s te nemen. Resultaten waren tot nu toe van ondergeschikt belang. We verloren eerder met 2-4 van de beloften van AA Gent. Die match was zeer nuttig, ik zag interessante zaken. Hetzelfde geldt voor het oefenduel tegen Sparta Petegem. We wisten vooraf dat dit een sterke tegenstander zou zijn. Zondag wordt het resultaat wel belangrijker als we het opnemen tegen Koersel. We willen naar de derde ronde van de beker. Zo simpel is dat. Koersel is een ploeg die in mei degradeerde naar eerste provinciale. Uiteraard kadert dit alles in de opbouw naar de start van het seizoen toe. Op 3 september moeten we er echt staan, wanneer we het thuis voor de competitie opnemen tegen Berchem.”