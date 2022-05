FC Lebbeke staat tegen Tempo Overijse voor grote uitdaging in eindronde

Voetbal derde nationaleDit weekend gaat de eindronde in het nationale voetbal van start. Voor FC Lebbeke wordt het een belangrijk moment. De ploeg heeft de ambitie om te promoveren. Indien er zaterdag gewonnen wordt op het veld van Tempo Overijse is de promotie effectief een feit. In het geval van een nederlaag wacht er een lange en zeer onzekere weg.

FC Lebbeke kende een sterk seizoen in derde nationale, maar botste op een superieur Oostkamp. De tweede plaats in de eindafrekening hield in dat men aangewezen was op de eindronde. Daarin neemt men het nu op tegen Tempo Overijse. In de reguliere competitie kwamen beide tenoren elkaar al eens tegen. Voor de statistiek: in Overijse werd het 1-1, thuis 3-0. Acht ploegen spelen dit weekend voor vier of vijf promotietickets. De winnaars van de vier matchen promoveren dus alleszins. Voor de verliezers wordt het veel ingewikkelder. Zij kampen nadien verder voor mogelijk één ticket. De extra plaats komt er enkel als Moeskroen geen licentie voor profvoetbal krijgt en een Vlaamse club de eindronde voor het behoud/stijgen in eerste nationale verliest.

Supportersbussen

Manager Gunther Impens beseft het belang van de match in Overijse. “We willen niets aan het toeval overlaten en hopen onze supporters massaal te mobiliseren. Om die reden leggen we ook supportersbussen in. Wie wenst mee te rijden, kan zich tot donderdagavond inschrijven in café Pjeedeploeg, café Half Time of onze kantine. De bussen zelf zullen zaterdag om 18 uur vertrekken aan het sportcomplex. Een ticket kost tien euro. We kunnen elke steun goed gebruiken.”

Oude bekende

Sander De Coeyere beseft dat het money time wordt. “Mij maakte het niet gigantisch veel uit welke tegenstander we zouden tegenkomen in de eindronde. De voorbije weken was het vaak speculeren. Ploegen als Turnhout, Lille of Pelt passeerden de revue, maar het kon net zo goed een tegenstander uit de eigen reeks worden. Het werd uiteindelijk Tempo Overijse. Dat is een oude bekende, vermits we hen de voorbije maanden al twee keer bekampten. Die eerste match moet gewoon gewonnen worden. Als dat gebeurt, voorkomen we veel ongemakken.”

