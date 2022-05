FC Lebbeke promoveert naar tweede nationale na knappe 0-3-winst op Tempo Overijse

In alle opzichten werd het een bewogen dag voor Lebbeke. Manager Gunther Impens getuigt. “Door een intern probleem bij de maatschappij konden bijna honderd supporters de verplaatsing niet maken met de autobus. Op het laatste nippertje moesten ze met eigen vervoer naar Overijse afreizen. Gelukkig was iedereen net op tijd ter plaatse. Wellicht was ik de enige binnen de club die gelukkig was met de loting. Tempo is een voetballende ploeg met een groot veld. Dat ligt ons.”

Moeilijke start

Desondanks bevestigt Gunther Impens dat Lebbeke het in de eerste helft niet makkelijk had. “Onze eerste helft was niet denderend. Het keerpunt in de match was een parade van doelman Aeyels net voor de rust. Als het dan 1-0 wordt, komen we niet meer terug. Seconden later scoorde van De Velde aan de overzijde de 0-1. Kort na de herneming kunnen we een tweede doelpunt aantekenen. Meteen zaten we op rozen, ook al omdat hun doelman werd uitgesloten. Het zou zeer frustrerend geweest zijn, indien we met 63 punten niet naar tweede nationale hadden kunnen gaan. Zaterdag konden we een eerste keer feesten. Op 11 juni doen we dat nog eens over ter gelegenheid van ons promotiebal. Die dag wordt de voorzitter tevens gehuldigd voor zijn twintig jaar dat hij de club leidt.”