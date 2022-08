FC Lebbeke niet voorbij Koersel in derde ronde van beker van België

Voetbal tweede nationale BHet bekerverhaal van FC Lebbeke stopt in de derde ronde van de beker van België. In Koersel werd er met 2-0 verloren. Beide doelpunten vielen na de rust. Op zich viel er weinig aan te merken op de kwalificatie van de thuisploeg. Meteen weten alle Lebbekenaren dat er nog werk aan de winkel is voor de opener van de competitie tegen Berchem Sport.

Koersel degradeerde in het voorjaar van derde nationale naar eerste provinciale Limburg. De verre verplaatsing leek niet onoverkomelijk te zijn voor Lebbeke. In de eerste helft kreeg de ploeg echter nauwelijks een voet aan grond. De 0-0-score bij de rust was dan ook een meevaller. Na de rust kwamen de bezoekers beter voor de dag, maar balverlies vooraan luidde de 1-0 in. De Vlieger trof daarna het doelhout, maar in de slotfase werd het nog 2-0. Meteen kan men zich in Lebbeke concentreren op de competitiestart en kan men de nieuwkomers verder laten inwerken.

Lyase

Eén van de nieuwkomers is Joachim Lyase Genzego. Hij kwam in het tussenseizoen over van eersteprovincialer VK Liedekerke. “Ik werd gevormd door Woluwe-Zaventem. De ploeg kwam toen uit in derde klasse. Nadien kwam ik bij Wolvertem Merchtem terecht. De voorbije twee seizoenen was ik bij Liedekerke aan de slag, al werd in dat eerste jaar nauwelijks gespeeld omwille van de coronamaatregelen. Vorig jaar kende ik daar een goede campagne, iedereen was tevreden over mij. Mijn transfer naar Liedekerke was een stap terug, nu wil ik er opnieuw één voorwaarts zetten. Ik weet dat ik het niveau moet aankunnen. Toen manager Gunther Impens me contacteerde, heb ik dan ook niet lange geaarzeld.”

Nieuwe doelen

Lebbeke is voor Joachim Lyase Genzego geen volledig onbekende. “Toen ik bij Wolvertem Merchtem speelde nam ik het op tegen mijn huidige ploeg. Ik wist dat er organisatorisch een stevige structuur was. Toen ik tekende, speelde Lebbeke in nog in derde nationale. De promotie in de eindronde was leuk meegenomen. Bij de jeugd trad ik regelmatig aan op het middenveld, maar bij de seniores speelde ik steeds in de aanval. Meestal op de flank. De doelstellingen? Punten pakken (lacht). Toch blijf ik realistisch. Als nieuwkomer in tweede zou het mooi zijn als we de middenmoot kunnen halen.”

Doelpunten

Doelpunten: 55' Asnong (1-0), 78' Vaesen (2-0).