FC Lebbeke heeft voorbereiding op nieuw seizoen helemaal klaar

De spelerskern van het vernieuwde FC Lebbeke kwam al een eerste keer bij elkaar om elkaar beter te leren te kennen. De ploeg zal volgend seizoen voor het eerst in tweede nationale B uitkomen. Manager Gunther Impens geeft meer duiding. “We hebben gevraagd om alsnog van reeks te kunnen veranderen, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Blijkbaar is een voorstel bij de bond in principe definitief. Op zich hebben we geen probleem met de B-reeks. Er zijn zeker argumenten te vinden om die keuze te verantwoorden. Wij vinden het echter jammer dat we als enige Oost-Vlaamse ploeg in de B-reeks werden ondergebracht. Dichte buren als Wetteren, Lokeren-Temse, Erpe-Mere United of Brakel werden allemaal ingedeeld in de A-reeks. Daarin zitten enkel ploegen uit West- of Oost-Vlaanderen. Wij zullen het volgend seizoen moeten opnemen tegen tegenstanders uit Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg. Het is wat het is.”

Jonge ploeg

Het is opvallend dat FC Lebbeke het nieuwe hoofdstuk wil schrijven met een zeer jonge ploeg. Gunther Impens bevestigt, maar nuanceert tegelijkertijd. “Het klopt dat we over een jeugdige groep beschikken. Ken Van Damme is de enige dertiger in de kern. De gemiddelde leeftijd bedraagt amper drieëntwintig jaar. Toch mag men zich daar niet op miskijken. Er zit wel behoorlijk wat ervaring in het geheel. Uiteraard wordt het de komende weken wat zoeken voor ons. De tegenstanders zijn nieuw, maar er werden ook elf nieuwe spelers aangetrokken. Toch heb ik daar vertrouwen in. Op 25 juli worden de trainingen hervat. Twee dagen later is er een eerste oefenmatch tegen Heikant Zele. Nog eens drie dagen later volgt er een driedaagse stage. Vanaf dan hebben we een volle maand om de eerste competitiematch voor te bereiden.”