FC Knokke walst over FC Mandel United met drie goals van Emile Samyn

Man van de match werd de 24-jarige ex-Izegemnaar Emile Samyn, die met drie goals het doodvonnis van de Izegemnaars tekende. “Een bijzonder leuke avond voor mijn team en zeker voor mezelf”, lacht de nu in Roeselare wonende aanvaller. “Drie keer scoren is als spits altijd leuk. Het eerste halfuur verliep vrij gesloten maar éénmaal we de weg naar de netten vonden, ging het vrij snel. Met een 0-3-ruststand was die tweede helft in feite overbodig want we hielden de match goed onder controle. Momenteel zijn we aan een sterke reeks bezig. Sinds de jaarwissel zijn we aan een flinke remonte bezig en staan we nu zelfs op een mooie vijfde plaats. Zo blijven we in de running voor de play-offs en dat is voor ons team heel mooi meegenomen. De eerstkomende twee matchen, thuis tegen Dender woensdag en zaterdag naar Dessel, worden voor ons koersbepalend. Na die mooie zege hier in Izegem hebben we andermaal een extra injectie aan zelfvertrouwen gekregen.”